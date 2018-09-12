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Под Новополоцком пройдет экологический фестиваль: там будут ярмарки, ремесленники и выступление конного клуба

13.09.2018 — Разное | Новости Полоцка  
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Региональный фестиваль «Родник здоровья под Нефтеградом» пройдет 15 сентября с 11.00 до 15.00 в парке городского поселка Боровуха.


Программу фестиваля анонсировала газета «Новополоцк сегодня». Во время праздника развернуться сезонные ярмарки, будет работать выездная торговля и «аллея мастеров». Для гостей праздника будут организованы различные развлечения: концертная программа, аттракционы, фестиваль красок Холи. Также выступит конный клуб «Баярд».

Всего на фестивале, который пройдет уже восьмой раз, будут работать четыре тематических площадки: «Тропа здоровья», «В здоровом теле – здоровый дух», «Секрет здоровья в богатстве души» и «У краіну здароўя на кані».



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Программу фестиваля анонсировала газета «Новополоцк сегодня». Во время праздника развернуться сезонные ярмарки, будет работать выездная торговля и «аллея...
 
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