Суд вынес приговор организованной группе, которая устраивала ложные ДТП

25 человек подсудимых и столько же защитников. Гродненский суд вынес приговор организованной группе. Молодые люди устраивали фиктивные ДТП в период 2015 и 2016 годов. Такого массового процесса, говорят, в суде Октябрьского района не было. На скамье подсудимых оказались сразу 25 человек. 22 парня и три девушки. Все они обвинялись в мошенничестве, совершенном в крупном и особо крупном размере.



Больше года преступная группа устраивала подставные ДТП. Все подсудимые приблизительно одного возраста: от 20 до 30 лет. По материалам дела, у всех была одна цель – таким путем завладеть большими суммами денег страховых компаний. Общая сумма имущественного вреда – более 150 тысяч рублей. Действовали подсудимые просто. Инсценировали ДТП, как правило, люди были между собой знакомы. Чаще всего для этого покупались дешевые автомобили, иногда битые. Постановочные аварии случались в малолюдных местах. Следствие установило: главному организатору давали примерно 10% от полученных сумм. Остальное между собой делили участники. К слову, главарю группировки дали максимальный срок – 7,5 лет строгого режима с конфискацией имущества. Минимальное наказание связано с выполнением общественных работ. Помимо этого, двое молодых людей и одна девушка были взяты под стражу прямо в зале суда.



Алексей Готовчиц, прокурор отдела прокуратуры Гродненской области:

- Впереди еще апелляционная инстанция будет рассматривать дело, также есть некоторые расхождения в запрашиваемых сроках и назначенным судом наказанием. Когда прокуратура получит приговор, уже будет принято окончательное решение, будем ли мы опротестовывать его. Приговор был несколько мягким, хотя по некоторым моментам позиции суда и государственного обвинения в принципе совпали.



Всего для отбывания наказания в виде лишения свободы отправлены 10 человек.Приговор еще не вступил в законную силу. Подсудимые могут его обжаловать в течение 10 дней.



