До +26°С и дожди ожидаются по юго-востоку Беларуси 13 сентября

До 26 градусов тепла и дожди ожидаются по юго-востоку Беларуси 13 сентября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью по северной половине, днем преимущественно по юго-востоку страны ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов, днем - 18-23, по югу-востоку воздух прогреется до 26 градусов.