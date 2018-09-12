﻿ До +26°С и дожди ожидаются по юго-востоку Беларуси 13 сентября. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

До +26°С и дожди ожидаются по юго-востоку Беларуси 13 сентября

13.09.2018 — Разное | Заря над Неманам  
Размер текста:
A
A
A
До 26 градусов тепла и дожди ожидаются по юго-востоку Беларуси 13 сентября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью по северной половине, днем преимущественно по юго-востоку страны ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный 3-8 м/с.
 
Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов, днем - 18-23, по югу-востоку воздух прогреется до 26 градусов.
 
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До 26 градусов тепла и дожди ожидаются по юго-востоку Беларуси 13 сентября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Первая в сезоне победа: минское «Динамо» уверенно обыграло «Спартак»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.09.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Ивьевский край
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
13.09.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Полоцка
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика