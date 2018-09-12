Топ-10 стран с самым стремительным ростом цен на жилье

Компания Knight Frank опубликовала исследование Global House Price Index. Согласно их данным, к июню 2018 года цены на жилье в мире за год поднялись на 4,7%. Лишь в семи (12%) из 57 проанализированных стран было зафиксировано падение стоимости квадратных метров.

Мальта вырвалась вперед, оставив позади предыдущего лидера, которым в прошлом году был Гонконг. Дома и квартиры здесь подорожали на 17%. Причины: высокий спрос при дефиците предложений и рост ВВП страны.

Гонконг уступил новому лидеру рейтинга с показателем роста цен на 15,9% по причине растущих процентных ставок по ипотеке и, соответственно, падения спроса, а также ряда принятых недавно ужесточающих мер на рынке недвижимости. До этого город-государство возглавлял список на протяжении почти десяти лет.

В Латвии, Словении и Венгрии цены на жилье увеличились на 12-14% за год к июню 2018-го. Обусловлено это ростом экономики, снижением уровня безработицы и привлекательными условиями для получения ипотечных кредитов.

За первой пятеркой следуют: Ирландия (12,0%), Турция (10,5%), Мексика (9,9%), Сингапур (9,3%) и Нидерланды (8,9%).

Литва заняла 26 строчку с показателем роста цены на недвижимость в 5%, Польша - на 42 месте (2%), Россия - на 46 (1,5%). Замыкает список Украина, в которой стоимость квартир и домов за год снизилась на 4,5%. Состояние белорусского рынка эксперты не анализировали.