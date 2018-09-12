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BMW создал мотоцикл-"беспилотник" для испытаний продвинутых систем безопасности

13.09.2018 08:03 — Разное | Интерфакс  
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Инженеры BMW Motorrad, мотоподразделения немецкого концерна, продемонстрировали в действии беспилотный мотоцикл ConnectedRide на базе модели GS R1200.

Двухколесный "робот", разумеется, в продажу не поступит - его задача испытывать новые средства безопасности мотоциклистов. Традиционные испытания систем-новинок, например, - предотвращающих занос заднего колеса или помогающих объехать препятствие, сохранять рядность движения и т.д., бывают сопряжены с очень большим риском для испытателей-людей. В случае же с "беспилотником" эта проблема устранена.

Системы, которые сейчас проходят испытания на BMW ConnectedRide, на сегодняшний день используются только на автомобилях. Мотоцикл-"беспилотник" поможет создать эффективные продвинутые системы активной помощи мотоциклистам.

 

 
 
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Инженеры BMW Motorrad, мотоподразделения немецкого концерна, продемонстрировали в действии беспилотный мотоцикл ConnectedRide на базе модели GS R1200.
 
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