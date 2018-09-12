Инженеры BMW Motorrad, мотоподразделения немецкого концерна, продемонстрировали в действии беспилотный мотоцикл ConnectedRide на базе модели GS R1200.

Двухколесный "робот", разумеется, в продажу не поступит - его задача испытывать новые средства безопасности мотоциклистов. Традиционные испытания систем-новинок, например, - предотвращающих занос заднего колеса или помогающих объехать препятствие, сохранять рядность движения и т.д., бывают сопряжены с очень большим риском для испытателей-людей. В случае же с "беспилотником" эта проблема устранена.

Системы, которые сейчас проходят испытания на BMW ConnectedRide, на сегодняшний день используются только на автомобилях. Мотоцикл-"беспилотник" поможет создать эффективные продвинутые системы активной помощи мотоциклистам.