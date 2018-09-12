И снова пресловутые «задворки»

Ряд нарушений санитарных норм и правил благоустройства был выявлен во время недавнего рейда по линии районного центра гигиены и эпидемиологии на производственных объектах КЖУП «Октябрьское».

Тема наведения порядка на земле в целом и на подведомственных территориях субъектов хозяйствования актуальна, в принципе, в любое время года. На слуху она и сейчас, тем более, после неприятного инцидента в Орше месяц назад, когда Президент Беларуси Александр Лукашенко при посещении промышленных предприятий города столкнулся с явной бесхозяйственностью и откровенным беспорядком, чего в современных реалиях не должно быть ни при каких обстоятельствах. Главой государства были даны указания руководителям различных рангов разобраться на местах и в самое кратчайшее время навести должный порядок в нашем общем доме. Поэтому вопросы благоустройства находятся на особом контроле областных и районных администраций. В рамках их поручений в эти дни и проводятся рейды с участием представителей контролирующих служб с посещением предприятий и организаций. Один из них прошел в прошедшую среду на производственных объектах КЖУП «Октябрьское» с участием врача-гигиениста Октябрьского районного Центра гигиены и эпидемиологии, заведующего отделом Ирины Драпеза, помощника врача-гигиениста этого же учреждения Натальи Антихоровой и инженера по охране труда коммунального предприятия Татьяны Жулего.

Как и предполагалось по опыту прежних проверок, основные недостатки санитарного состояния выявлялись, прежде всего, в дальних уголках производственных территорий, так называемых «задворках». Хотя встречались и обратные примеры. В частности, на самом первом объекте по ходу маршрута рейдовой группы – котельной ФОКа далеко идти не стоило: огромный волок из веток и древесных обрезков был беспорядочно свален на центральную площадку. Как пояснил оператор котельной, сам он не справляется использовать этот «неликвид» в качестве топлива за смену – завозят новый, а свободных людей, чтобы складировать древесные отходы, нет. Примечательно, что совсем недавно, в начале июня, когда на базе КЖУП «Октябрьское» проходила областная итоговая коллегия, данный объект был признан коммунальным руководством Гомельщины самым лучшим из посещенных. Сейчас же здесь от прежнего порядка, в частности, в центральной части, мало что осталось… А вот на тех же «задворках» объекта теплоснабжения все убрано и чисто. Подобное можно отметить и в отношении котельной детсада №1: по дальним углам все нормально, а центральный вход со всех сторон завален лесом-кругляком, предназначенным на дрова. Хорошо, что для работы теплообъекта еще не сезон, а то как бы войти внутрь даже тому же проверяющему, да и ограниченный доступ явно противоречит нормам техники безопасности…

Больше всего недостатков, на что ранее и указывал на совещаниях председатель райисполкома Виктор Полуянов, по-прежнему отмечено на производственной базе КЖУП «Октябрьское». Да, понятно, производство не стоит на месте, где-то что-то ремонтируется или демонтируется, и использованные, но еще пригодные для других нужд материалы нужно в определенном месте хранить. Только, конечно, не так, как это практикуют на своей центральной базе коммунальники. Здесь «бэушные» бетонные конструкции, кирпич, другие стройматериалы, отработанные покрышки чередуются между собой и хранятся беспорядочно, с многочисленными нарушениями. Особенно неприглядная картина вырисовывается с тыльной стороны деревообрабатывающего цеха: здесь и кучи застарелого мусора, и неубранная кора с обрезками, площадки для хранения отходов обозначены, но часть ограждения буквально на каждой из них сломана, обвалилась и тому подобное. И опять же лица, ответственные за порядок, сетуют на недостаток рабочих рук. Отчасти это так: многие работники КЖУП задействованы на ремонте дома №11 в микрорайоне первом, но ведь мусор накопился не за эти пару месяцев. Поэтому рейдовой группой было указано привести в порядок главную производственную территорию в течение недели сразу же после окончания работ на вышеуказанном объекте, сдача которого намечена на 25 сентября.

Контрасты в наведении порядка изобилуют и на дворовой территории мини-ТЭЦ. На подъезде и вокруг основного здания прибрано и аккуратно подкошено, нет больших претензий к местам складирования дров и топливной щепы. По периметру же окраины – следы беспорядка, опять же стихийные кучи бывших в употреблении стройматериалов. Здание теплицы находится в удручающем состоянии: кровля потрепана, территория вокруг нее не ухожена. Кроме того, на протяжении длительного времени для ремонтников техники в гараже мини-ТЭЦ так и не удосужились должным образом оборудовать бытовку, где умывальник без воды, а руки можно умыть лишь из-под приспособленного крана отопительной батареи, нет простейшей бытовой техники.

Возвращаясь к теме «бэушных» стройматериалов, создается впечатление, что отдельные, почему-то именно объекты теплоснабжения, в нашем коммунальном предприятии являются базами для их хранения. Особенно «показательна» в этом плане резервная ныне котельная ПМК-37: здесь во дворе в одночасье «прижились» и большие беспорядочные штабели бетонных плит и желобов (кстати, представляющих опасность для часто играющих на них детей), и отходы деревообработки, и находящиеся в свободном доступе рулоны новых полиэтиленовых труб – как говорится, бери, кому надо, коммунальники ведь богатые, еще себе купят…

Справедливости ради надо сказать, что по результатам рейда были выявлены и положительные примеры в санитарном состоянии и наведении порядка на земле. Так, нет претензий к территории бывшего теплопункта в микрорайоне первом, где недавно демонтировали старые емкости из-под мазута, убрали весь мусор и привели в порядок весь двор, значительно преобразился к лучшему аналогичный объект по улице Кооперативной (за Белагропромбанком). Также следует отметить, что на всех без исключения проверенных объектах вовремя скашивается сорная растительность.

Как проинформировали в райЦГЭ, за истекший период 2018 года должностные лица КЖУП «Октябрьское» 4 раза привлекались к административной ответственности за неудовлетворительное санитарное состояние территорий населенных мест и территорий объектов. Искренне хотелось бы, чтобы впредь среди оштрафованных нарушителей санитарного порядка коммунальники бы не значились…

Опасная проблема – открытые колодцы

Данный вопрос так и не решается на протяжении долгого времени в агрогородке Любань, как и некоторые другие, касающиеся благоустройства в данном населенном пункте.

На это было обращено внимание созданной по распоряжению Октябрьского райисполкома рабочей группы №6 по организации благоустройства населенных пунктов и наведению порядка на земле. Входящие в ее состав председатель Любанского сельисполкома Тамара Король и главный врач ГУ «Октябрьский районный центр гигиены и эпидемиологии» Сергей Белый в среду, 12 сентября, провели рейд с посещением объектов социальной и производственной сферы, жилого сектора агрогородка Любань.

Несмотря на напряженное время осенних сельскохозяйственных работ и огромную занятость населения, было отмечено, что в данном населенном пункте его жители находят свободную минуту для наведения порядка на вверенных им территориях. Проезжая по сельским улицам, приятно было отметить ухоженность многих домовладений. Появились и новые элементы благоустройства, как, в частности, отремонтированный силами самих жильцов колодец. Эстетично оформленный и оригинально декорированный, этот водный источник стал настоящим украшением улицы Первомайской аг. Любань.

Без нареканий к санитарному состоянию прилегающих территорий выделены и такие объекты сельской инфраструктуры, как местное отделение почтовой связи, сельисполком, фельдшерско-акушерский пункт. А вот по торговым точкам были некоторые замечания. Например, за магазином обнаружена мини-свалка бытового мусора, не огражден контейнер для сбора ТКО, нужно подлатать забор с тыльной стороны. В «заготовке» наблюдается беспорядок на закрытой надворной площадке, где обычно складируется металлолом, в аварийном состоянии находится карниз над крыльцом.

Но карниз – это, конечно же, мелочь по сравнению с тем, что можно наблюдать в самом центре агрогородка в промежутке между школой и бывшим административным зданием здешнего сельхозпредприятия. Речь идет о довольно глубоких водопроводных колодцах на небольшом взгорке, где отсутствуют металлические крышки, а вместо них используются тракторные покрышки, одна из которых с полностью открытой серединой. Получается, тот же школьник, играя здесь, с любопытства или по неосторожности запросто может угодить в такую западню, а дальше неизвестно, чем это может кончиться. Специалисты из КЖУП «Октябрьское», на чьем балансе находятся эти злосчастные люки, про проблему знают, но, как видно, ничего конкретного в целях надежной безопасности не придумали.

К слову, про другие объекты коммунальников в Любани. Если по полигону твердых коммунальных отходов серьезных претензий нет, то над котельной, работающей на попутном газе, надо еще поработать. Здесь опять же и аварийные козырьки над тыльными запасными входами, и березы, растущие на крыше, и мусор кое-где на «задворках». Остатки деревянных конструкций необходимо убрать работникам ОАО «Бумажкова-агро» и от ворот зернотока – внутри, правда, порядок навели.

По результатам рейда любанской рабочей группы по благоустройству и наведению порядка на земле в адрес субъектов местного сельхозпредприятия, коммунального хозяйства, торговли выданы рекомендации по устранению в установленные сроки всех выявленных недостатков.

Юрий Касперович.

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