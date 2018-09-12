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«Все должны помнить, что мы — люди, и этими вещами ничего не замаскировать». Веселое, атмосферное и философское видео о фестивале LIDBEER-2018

13.09.2018 — Разное | Lida.Info  
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Автор и ведущий Youtube-проекта «Дома посмотришь!» Паша Кислый в очередной раз побывал на фестивале LIDBEER. 

 
 
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Автор и ведущий Youtube-проекта «Дома посмотришь!» Паша Кислый в очередной раз побывал на фестивале LIDBEER. 
 
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