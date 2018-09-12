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За сутки в Минске произошло три серьезных ДТП с участием мотоциклистов

13.09.2018 10:50 — Разное | БДГ  
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За сутки в Минске произошло сразу три серьезных ДТП с участием мотоциклов. Все они произошли 11 сентября.

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 11.09.2018 г. около 14 часов 15 минут водитель, управляя автомобилем «Мерседес Бенц 240» и двигаясь по ул. Я.Коласа со стороны ул. Сурганова в направлении ул. Б.Хмельницкого, на перекрестке ул. Я.Коласа и ул. Б.Хмельницкого столкнулся с мотоциклом «Сузуки», который двигался в попутном направлении. Мотоциклист получил легкие телесные повреждения.

В тот же деньоколо 21 часа 40 минут водитель, управляя автомобилем «Мицубиси Каризма», двигаясь по проспекту Независимости со стороны ул. Энгельса в направлении ул. Ленина в г. Минске, при перестроении со второй полосы движения в первую совершила столкновение с мотоциклом «Кавасаки», который двигался в попутном направлении. Мотоциклист и его пассажир получили телесные повреждения.

11.09.2018 г. около 23 часа 30 минут водитель, управляя мотоциклом «Ямаха», двигаясь по пр-ту Машерова со стороны ул. Красная в направлении ул. Куйбышева в г. Минске, привлек внимание инспекторов ГАИ агрессивным вождением. Также на мотоцикле отсутствовал регистрационный знак. Сотрудники подали сигнал об остановке, но мотоциклист проигнорировал требования инспекторов и продолжил движение.

В районе дома № 18 по проспекту Машерова водитель «Ямаха» не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень, выехал за пределы проезжей части и столкнулся с препятствием, в результате чего получил телесные повреждения и был госпитализирован.

 
Теги: Минск
 
 
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Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 11.09.2018 г. около 14 часов 15 минут водитель, управляя автомобилем «Мерседес Бенц 240» и двигаясь по ул. Я.Коласа со стороны ул....
 
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