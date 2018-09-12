Миграционный вопрос как квартирный

Все слышали про европейские ценности. Это те самые ценности, которые необходимо разделить. Вопрос только – как?

По данному поводу существует множество мнений. Ровно по числу стран, входящих в ЕС. Согласитесь, это логично, если предположить, что все государства-члены сохранили свой суверенитет. Но есть тут странный «нюанс»: мнений-то в Европейском союзе может быть множество, а вот правильное из них только одно! И ему нужно подчиняться.

Если так, то никакого суверенитета у членов ЕС не осталось и в помине. Ну не может же называться суверенным право подчиняться чужой воле! Всю горечь этого запоздалого открытия испытал на себе нынешний премьер Венгрии Виктор Орбан. Он-то считал, что к его мнению и к мнению венгерского народа, за него проголосовавшего, хотя бы прислушаются, а ему сказали: «Ваше мнение неправильное. Извольте подчиняться правильному мнению!»

В таком случае возникает вопрос: а чье мнение правильное? И когда Орбан стал докапываться до истины, то она оказалась тут же на поверхности: правильным мнением всегда обладают Берлин и Париж. И только они. Узнав это, Орбан обвел своих собратьев, лидеров общеевропейской семьи, удивленным взглядом: «Что с вами, братцы?! Что стряслось? Ведь вы были такие хорошие, такие дружелюбные, такие демократичные?!»

Испортились «братцы»… Испортились в одно мгновенье. Помните, еще классики Ильф и Петров писали про коварный «квартирный вопрос»? Так вот, Европейский союз испортил другой, но еще более не разрешимый вопрос – миграционный!!!

Впрочем, узнав и об этом, Орбан лишь утвердился в своем первоначальном мнении. Зачем портить «миграционным вопросом» благодатную и немного патриархальную Венгрию, если до того он лихо испортил вполне индустриальные, урбанизированные и даже информационно-продвинутые страны?! Вот Орбан и решил – уж простим ему небольшую тавтологию – не решать миграционный вопрос! И стал действовать по простой схеме «нет мигрантов – нет проблемы». Он попросту закрыл венгерские границы для разного рода беженцев и переселенцев из Северной Африки. И это несмотря на то, что «правильный» Брюссель требовал от него открыть эти границы…

Понятное дело, Брюссель, ретранслирующий «правильное мнение», стал очень недоволен. Он долго-долго сердился… и вот решил наказать ослушника! Публичная порка началась в Европарламенте. Там на этой неделе рассматривался проект резолюции с призывом принять меры к Будапешту. А прежде в Венгрию выехала целая комиссия Европарламента, состоящая из специалистов по мигрантам, и подготовила свой отчет – «О нарушении Венгрией правил и ценностей Европейского Союза»…

Вот что на содержащиеся там выводы заявил Орбан: «Сегодня я стою перед вами и защищаю Венгрию, потому что для венгров свобода, демократия и независимость – это вопрос чести. А отчет, который лежит перед вами, это оскорбление Венгрии и оскорбление чести венгерской нации». Право, Орбан выражается столь четко и логично, что лучше снова предоставить ему слово… Тем более «Отчет» и был направлен на то, чтобы в будущем лишить Орбана, а с ним и всю Венгрию права слова!

Венгерский премьер заявил, что его страна имеет другие взгляды на религию или управление государством, чем некоторые страны ЕС, но это и означает «разнообразие Европы». «Вы считаете, что лучше венгров знаете, чего они хотят. Я считаю, что этот отчет не выражает уважение к венграм, этот отчет использует двойные стандарты, злоупотребляет властью и выходит за рамки своей компетенции», – добавил он. И, уже не выбирая выражений, назвал происходящее обсуждение судилищем: «Венгрия будет осуждена, потому что венгерский народ решил, что его страна не станет страной мигрантов. При всем уважении, но очень твердо я должен отвергнуть угрозы и шантаж».

Орбан как в воду глядел – его страна была осуждена. Европарламент одобрил резолюцию с призывом «применить к Венгрии меры из-за нарушения европейских норм и принципов верховенства права». Но вот что стало «абсолютно неожиданным» – так это подавляющее число парламентариев, которые выступили против Венгрии! Все-таки миграционный вопрос здорово их испортил, и за документ проголосовали 448 депутатов, 197 высказались против, 48 воздержались. В общем, ЕП рекомендовал применение статьи 7 договора ЕС по отношению к Венгрии, в результате чего Будапешт может лишиться права голоса в Совете ЕС.

Виктор Орбан должен списать поражение на предательство союзников. Его неожиданно покинули многочисленные члены Европейской народной партии, правой коалиции, в которую входит и партия «Фидес» Орбана. Как только стало ясно, что правые христианские демократы начинают отворачиваться от Венгрии и олицетворяющего ее Орбана, судьба голосования, предложенного социалистами, либералами, «зелеными» и неокоммунистами, была решена. Судя по всему, такое оглушительное поражение, которое многие уже сравнивают с «пощечиной», стало неожиданным и для самого главы венгерского правительства, который считал, что находится под надежной защитой «народников».

В Народной партии, в которую входит почти каждый третий европарламентарий, произошел несомненный раскол, который ставит под сомнение членство фракции Фидеса. Результаты голосования по Венгрии также на руку президенту Франции Эмманюэлю Макрону, создающему в преддверии выборов в Европарламент в 2019 году широкую центристскую коалицию для борьбы с националистами и популистами.

Впрочем, преувеличивать значимость решения Европарламента тоже не стоит. Об этом, например, говорит «судьба» Польши. В отношении Варшавы точно такое же голосование в ЕП состоялось еще в декабре прошлого года. Тогда парламентарии тоже рекомендовали ЕК задействовать статью 7. С тех пор прошли 9 месяцев, но воз, как говорится, на том же месте. Брюссель ограничивается тем, что регулярно призывает Варшаву одуматься и угрожает статьей 7, но слышит в ответ такое же упрямое «нет».

Ну, в общем, все как в обычной коммуналке. Только мы, живущие на постсоветском пространстве, уже и забыли, что это такое, а вот европейцы только-только начинают постигать науку «коммунального общения». Но уже подобострастно ищут себе домоуправа в лице Германии или Франции. А что если еще и те между собой передерутся?

Наверняка тогда Орбану и венгерскому народу станет легче. И голос каждого тогда станет ценен в Евросоюзе сам по себе.