ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дом, где звучит детский смех

13.09.2018 08:19 — Разное | Навiны Камянеччыны  
Размер текста:
A
A
A
>

20 пар любопытных детских глаз дружелюбно рассматривают гостей, приехавших, как и положено, с подарками. «Как вы все умещаетесь?» – удивляемся мы. Хозяйка кот-
теджа, родитель-воспитатель Светлана Яковук улыбается: научились жить компактно. Даже если в одном доме, вот как в этот день, собираются сразу две семьи.

Два детских дома семейного типа в Каменецком районе (один в Турне, другой – в Высоком) объединяют сейчас более двадцати мальчишек и девчонок разных возрастов. Даже старшие дети, которые в этом году закончили школу, на выходные по привычке возвращаются домой. Родители-воспитатели в этих домах – Татьяна Анатольевна Яковук и Светлана Дмитриевна Яковук. Мама и дочка. Понятно, что семьи между собой постоянно общаются и ездят друг к другу в гости. Начало учебного года для них – особое событие. В одной семье в школу идут сразу пятеро детей. В другой – восемь школьников, есть еще и четыре студента. И каждого нужно обуть-одеть, каждому закупить ранцы, тетради, карандаши, и прочее, и прочее…
Чтобы хоть отчасти помочь родителям в этих хлопотах, общественные организации района снарядили к ним «десант». В него вошли председатели районных общественных организаций «Белая Русь» Людмила Журавлева и «Белорусский союз женщин», депутат областного совета депутатов Елена Шаблинская, специалист отдела по образованию Ольга Парафенюк, первый секретарь РК ОО «БРСМ» Марина Слуцкая. Плюс два волонтера из ЦДОДиМ в Каменце – педагог дополнительного образования Ирина Шевчук и культорганизатор Александра Дацкевич. Именно волонтерам предстояло «расшевелить» разношерст­ную детскую компанию, и они это сделали блестяще. Не прошло и пяти минут, как мальчишки и девчонки с азартом включились в игру, весело «болели» за товарищей и оглушительными аплодисментами награждали победителей. «Так шумно в нашем доме еще не было», – смеется Светлана Дмитриевна.
Дети в этих семьях вообще очень коммуникабельны и легко идут на контакт. Разве что самые маленькие пока предпочитают держаться возле ма­мы. Но и они по примеру старших охотно хлопают в ладоши и позируют перед фотоаппаратом. И с любопытством посматривают в сторону подарков, привезенных гостями. Мол, что там интересненького? А то, что нужно к школе. Альбомы, цветные карандаши, краски, тетрадки… Ну и сладкие подарки, разумеется.
Кто же без конфет и свежих фруктов в гости к детям ходит?

Елена ТРИБУЛЕВА
tribuleva@tut.by

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20 пар любопытных детских глаз дружелюбно рассматривают гостей, приехавших, как и положено, с подарками. «Как вы все умещаетесь?» –... Сообщение Дом, где звучит...
 
Новости дня
Новости разные
 
Под Новополоцком пройдет экологический фестиваль: там будут ярмарки, ремесленники и выступление конного клуба
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.09.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Ивьевский край
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
13.09.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика