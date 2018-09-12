Дом, где звучит детский смех

20 пар любопытных детских глаз дружелюбно рассматривают гостей, приехавших, как и положено, с подарками. «Как вы все умещаетесь?» – удивляемся мы. Хозяйка кот-

теджа, родитель-воспитатель Светлана Яковук улыбается: научились жить компактно. Даже если в одном доме, вот как в этот день, собираются сразу две семьи.

Два детских дома семейного типа в Каменецком районе (один в Турне, другой – в Высоком) объединяют сейчас более двадцати мальчишек и девчонок разных возрастов. Даже старшие дети, которые в этом году закончили школу, на выходные по привычке возвращаются домой. Родители-воспитатели в этих домах – Татьяна Анатольевна Яковук и Светлана Дмитриевна Яковук. Мама и дочка. Понятно, что семьи между собой постоянно общаются и ездят друг к другу в гости. Начало учебного года для них – особое событие. В одной семье в школу идут сразу пятеро детей. В другой – восемь школьников, есть еще и четыре студента. И каждого нужно обуть-одеть, каждому закупить ранцы, тетради, карандаши, и прочее, и прочее…

Чтобы хоть отчасти помочь родителям в этих хлопотах, общественные организации района снарядили к ним «десант». В него вошли председатели районных общественных организаций «Белая Русь» Людмила Журавлева и «Белорусский союз женщин», депутат областного совета депутатов Елена Шаблинская, специалист отдела по образованию Ольга Парафенюк, первый секретарь РК ОО «БРСМ» Марина Слуцкая. Плюс два волонтера из ЦДОДиМ в Каменце – педагог дополнительного образования Ирина Шевчук и культорганизатор Александра Дацкевич. Именно волонтерам предстояло «расшевелить» разношерст­ную детскую компанию, и они это сделали блестяще. Не прошло и пяти минут, как мальчишки и девчонки с азартом включились в игру, весело «болели» за товарищей и оглушительными аплодисментами награждали победителей. «Так шумно в нашем доме еще не было», – смеется Светлана Дмитриевна.

Дети в этих семьях вообще очень коммуникабельны и легко идут на контакт. Разве что самые маленькие пока предпочитают держаться возле ма­мы. Но и они по примеру старших охотно хлопают в ладоши и позируют перед фотоаппаратом. И с любопытством посматривают в сторону подарков, привезенных гостями. Мол, что там интересненького? А то, что нужно к школе. Альбомы, цветные карандаши, краски, тетрадки… Ну и сладкие подарки, разумеется.

Кто же без конфет и свежих фруктов в гости к детям ходит?

Елена ТРИБУЛЕВА

tribuleva@tut.by