Компании Узбекистана и Беларуси подписали контракты на 200 миллионов долларов

Компании Узбекистана и Беларуси в ходе узбекско-белорусского форума делового и межрегионального сотрудничества в Ташкенте подписали контракты и соглашения на сумму свыше 200 миллионов долларов, сообщает пресс-служба министерства внешней торговли Узбекистана.

«На полях форума стороны подписали 82 экспортно-импортных контракта на общую сумму 193,3 миллиона долларов, а также достигли договоренностей о реализации инвестиционных проектов на общую сумму 38 миллионов долларов», – отмечается в сообщении.

Кроме того, в ближайшие годы планируется реализовать около 20 инвестиционных проектов. В Ташкенте уже открыт магазин белорусских товаров, ведется работа по открытию аналогичного магазина узбекских товаров в Минске.

В пресс-службе отметили, что в форуме приняли участие около 500 представителей кругов двух стран. Мероприятия прошли 12 сентября в Ташкенте в рамках официального визита в Узбекистан президента республики Беларусь Александра Лукашенко.