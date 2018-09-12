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Компании Узбекистана и Беларуси подписали контракты на 200 миллионов долларов

13.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Компании Узбекистана и Беларуси в ходе узбекско-белорусского форума делового и межрегионального сотрудничества в Ташкенте подписали контракты и соглашения на сумму свыше 200 миллионов долларов, сообщает пресс-служба министерства внешней торговли Узбекистана.

«На полях форума стороны подписали 82 экспортно-импортных контракта на общую сумму 193,3 миллиона долларов, а также достигли договоренностей о реализации инвестиционных проектов на общую сумму 38 миллионов долларов», – отмечается в сообщении.

Кроме того, в ближайшие годы планируется реализовать около 20 инвестиционных проектов. В Ташкенте уже открыт магазин белорусских товаров, ведется работа по открытию аналогичного магазина узбекских товаров в Минске.

В пресс-службе отметили, что в форуме приняли участие около 500 представителей кругов двух стран. Мероприятия прошли 12 сентября в Ташкенте в рамках официального визита в Узбекистан президента республики Беларусь Александра Лукашенко. 



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Теги: Минск
 
 
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На полях узбекско-белорусского форума стороны подписали 82 экспортно-импортных контракта.
 
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