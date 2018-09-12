У детей тошнота, вместо митинга – праздник БРСМ «Властелин села»: Что происходит в Светлогорске

Беларуско-китайский завод по производству сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске работает уже два месяца после временной паузы. Люди снова начали жаловаться на плохое самочувствие – особенно плохо сейчас детям, пишут «Сильные новости». Жители города хотели провести митинг на местном стадионе, но власти вдруг решили в тот же день организовать праздник от БРСМ.

У детей кровь из носа, головные боли и тошнота

По словам жителей деревни Якимова Слобода, детей тошнит, из носа идет кровь, все чаще возникают головная боль и першение в горле. Все больше детей поступают в больницу. Им предварительно ставят пневмонию, но стоит помнить, что врачам по долгу службы также запрещено «жаловаться». К слову, эту деревню постоянно упоминают при разговоре о заводе – там самая неблагоприятная ситуация в округе.

«Мы два года не болели простудными заболеваниями. А тут дочь шла в школу и ее вырвало. С утра она позавтракала, все как обычно, а потом закружилась голова и ребенка стошнило. Я вызвала скорую, добилась, чтобы ко мне приехал главврач. Он же и написал в своих бумагах, что я, мать, связываю плохое самочувствие ребенка с выбросами Светлогорского завода. Но на руки мне документ не дали, сказали – только по требованию органов», – рассказала местная жительница Ирина.

Она вызвала МЧС, которое подтвердило наличие запаха неизвестного химвещества. Но замеры воздуха ни к чему не привели: «Указанных веществ в воздухе не обнаружено».

В прошлую пятницу местные жжители отправили обращение в отдел образования с просьбой запретить прогулки в детских учреждениях – и собрали 263 подписи за полтора суток. «Мы категорически требуем запретить все занятия, прогулки и другие мероприятия на улице в то время, когда дурнопахнущие газы распространяются по городу». Воспитатели и учителя говорят, что им никаких указов свыше не поступало.

Если в отделе образования откажутся удовлетворить просьбу родителей, то они будут вынуждены оставлять детей дома – так безопаснее для их здоровья. Родители уверены, что борьба с заводом закончится для них хорошо: «Надежда есть всегда. Мы верим, что власти услышат и защитят нас и наших детей», – не сомневается Ирина.

Запретили митинг, вместо него – праздник БРСМ

В сообществе «Светлогорск | Обо всем и обо всех» в соцсети ВКонтакте часто поднимается тема завода. 10 сентября там обсуждали тему митинга. Местные жители подавали в райисполком заявление о проведении митинга на местном стадионе «Бумажник». Они хотели провести его 15 сентября с 16:00 до 18:00. Власти прислали ответ, что с 9 утра до 18 вечера в этот день будет проходить семейный сельскохозяйственный праздник «Властелин села», организатор которого – Гомельский областной БРСМ.

В комментариях пользователи отмечают, что «на «Бумажнике» за последние лет десять вообще ничего не проводили, а тут Властелин села какой-то». Также пишут, что в соцсети «Одноклассники» призывают к флешмобу с повязками и шариками 15 сентября в 17:00 на местной площади.

Российская лаборатория не выявила превышений нормы по выбросам

11 сентября на сайте ОАО «Светлогорский ЦКК» опубликовали результаты исследований проб воздуха в рабочей зоне завода беленой целлюлозы. Замеры проводила российская аккредитованная лаборатория «Экоспейс» (Москва). Она измеряла концентрацию образующихся при варке целлюлозы летучих органических веществ: метилмеркаптана, этилмеркаптана, диметилсульфида и диметилдисульфида. Период проведения замеров не указан.

В пресс-службе ЦКК сообщили , что «лаборатория использовала методики измерений, действующие на территории России, которые позволяют провести замеры и анализ в диапазонах нормативов предельно допустимых концентраций (далее – ПДК), установленных в России», и подчеркнули идентичность беларуских и российских нормативов. На предприятии заявляют, что в работе завода «обеспечиваются нормативы ПДК всех дурнопахнущих газов в воздухе рабочей зоны».

В сообщении также анонсировали расширение области аккредитации лаборатории Светлогорского ЦКК – предприятие сможет самостоятельно контролировать выбросы дурнопахнущих газов в атмосферном воздухе и в воздухе рабочей зоны.

Также в соцсетях люди сообщают о европейской комиссии, которая в четверг 13 сентября приедет в Светлогорск провести анкетирование по вопросу завода. Но в комментариях отмечают, что комиссия из Минска, а встреча, возможно, 14-го числа. Некоторые и вовсе говорят, что это «утка».