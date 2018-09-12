ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У детей тошнота, вместо митинга – праздник БРСМ «Властелин села»: Что происходит в Светлогорске

13.09.2018 10:45 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

Беларуско-китайский завод по производству сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске работает уже два месяца после временной паузы. Люди снова начали жаловаться на плохое самочувствие – особенно плохо сейчас детям, пишут «Сильные новости». Жители города хотели провести митинг на местном стадионе, но власти вдруг решили в тот же день организовать праздник от БРСМ.

У детей кровь из носа, головные боли и тошнота

По словам жителей деревни Якимова Слобода, детей тошнит, из носа идет кровь, все чаще возникают головная боль и першение в горле. Все больше детей поступают в больницу. Им предварительно ставят пневмонию, но стоит помнить, что врачам по долгу службы также запрещено «жаловаться». К слову, эту деревню постоянно упоминают при разговоре о заводе – там самая неблагоприятная ситуация в округе.

«Мы два года не болели простудными заболеваниями. А тут дочь шла в школу и ее вырвало. С утра она позавтракала, все как обычно, а потом закружилась голова и ребенка стошнило. Я вызвала скорую, добилась, чтобы ко мне приехал главврач. Он же и написал в своих бумагах, что я, мать, связываю плохое самочувствие ребенка с выбросами Светлогорского завода. Но на руки мне документ не дали, сказали – только по требованию органов», – рассказала местная жительница Ирина.

Она вызвала МЧС, которое подтвердило наличие запаха неизвестного химвещества. Но замеры воздуха ни к чему не привели: «Указанных веществ в воздухе не обнаружено».

В прошлую пятницу местные жжители отправили обращение в отдел образования с просьбой запретить прогулки в детских учреждениях – и собрали 263 подписи за полтора суток. «Мы категорически требуем запретить все занятия, прогулки и другие мероприятия на улице в то время, когда дурнопахнущие газы распространяются по городу». Воспитатели и учителя говорят, что им никаких указов свыше не поступало.

Если в отделе образования откажутся удовлетворить просьбу родителей, то они будут вынуждены оставлять детей дома – так безопаснее для их здоровья. Родители уверены, что борьба с заводом закончится для них хорошо: «Надежда есть всегда. Мы верим, что власти услышат и защитят нас и наших детей», – не сомневается Ирина.

Запретили митинг, вместо него – праздник БРСМ

В сообществе «Светлогорск | Обо всем и обо всех» в соцсети ВКонтакте часто поднимается тема завода. 10 сентября там обсуждали тему митинга. Местные жители подавали в райисполком заявление о проведении митинга на местном стадионе «Бумажник». Они хотели провести его 15 сентября с 16:00 до 18:00. Власти прислали ответ, что с 9 утра до 18 вечера в этот день будет проходить семейный сельскохозяйственный праздник «Властелин села», организатор которого – Гомельский областной БРСМ. 

 

В комментариях пользователи отмечают, что «на «Бумажнике» за последние лет десять вообще ничего не проводили, а тут Властелин села какой-то». Также пишут, что в соцсети «Одноклассники» призывают к флешмобу с повязками и шариками 15 сентября в 17:00 на местной площади.

Российская лаборатория не выявила превышений нормы по выбросам

11 сентября на сайте ОАО «Светлогорский ЦКК» опубликовали результаты исследований проб воздуха в рабочей зоне завода беленой целлюлозы. Замеры проводила российская аккредитованная лаборатория «Экоспейс» (Москва). Она измеряла концентрацию образующихся при варке целлюлозы летучих органических веществ: метилмеркаптана, этилмеркаптана, диметилсульфида и диметилдисульфида. Период проведения замеров не указан.

В пресс-службе ЦКК сообщили, что «лаборатория использовала методики измерений, действующие на территории России, которые позволяют провести замеры и анализ в диапазонах нормативов предельно допустимых концентраций (далее – ПДК), установленных в России», и подчеркнули идентичность беларуских и российских нормативов. На предприятии заявляют, что в работе завода «обеспечиваются нормативы ПДК всех дурнопахнущих газов в воздухе рабочей зоны».

В сообщении также анонсировали расширение области аккредитации лаборатории Светлогорского ЦКК – предприятие сможет самостоятельно контролировать выбросы дурнопахнущих газов в атмосферном воздухе и в воздухе рабочей зоны.

Также в соцсетях люди сообщают о европейской комиссии, которая в четверг 13 сентября приедет в Светлогорск провести анкетирование по вопросу завода. Но в комментариях отмечают, что комиссия из Минска, а встреча, возможно, 14-го числа. Некоторые и вовсе говорят, что это «утка». 

 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларуско-китайский завод по производству сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске работает уже два месяца после временной паузы. Люди снова начали...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лобовое столкновение Ford и микроавтобуса Mercedes под Мяделем. Пострадали 16-летняя девушка и водитель легковушки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.09.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Ивьевский край
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
13.09.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика