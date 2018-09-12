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Романчук заявил о «первом громком скандале обновленного Совмина»

13.09.2018 10:01 — Разное | KYKY  
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Экономист Ярослав Романчук на своей странице в Facebook рассказал о постановлении Совмина от 31 августа с изменениями в правила автомобильных перевозок. По мнению Романчука, премьер-министр Румас подписал его без учета мнения Совета по развитию предпринимательства (далее – СРП), тем самым «подставил первого вице-премьера Александра Турчина, а они вместе – проигнорировали требование Лукашенко». Экономист назвал это «первым громким скандалом обновленного Совмина».

Сначала Романчук напомнил, что 26 февраля 2018 года вступили в силу поправки в закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» – тот самый, из-за которого возмущались маршрутчики. Экономист говорит, что проблема была очень острой, поэтому СРП создал рабочую группу, которая выработала рекомендации к закону с учетом декрета №7 «О развитии предпринимательства». Руководителем группы была Жанна Тарасевич, директор бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им. профессора Кунявского. А Совмин обязан учитывать мнение СРП.

Что требовал СРП:

  • Убрать конкурсы по получению права осуществлять междугородные перевозки по конкретным маршрутам (это было в принятом 31 августа постановлении);
  • Регулированиеработы диспетчерских служб, которыми пользуются частные перевозчики;
  • Сохранить старый режим работы нерегулярных перевозчиков с учетом их права не пользоваться услугами госмонополистов. Отныне нерегулярные перевозчики, которые не стали регулярными, получают штраф до 200 базовых величин (2,3 тысячи долларов);

Совмин, по словам Романчука, «стал на сторону тех, кто доказал свою неэффективность и коммерческую несостоятельность, кто сейчас хочет просто захватить маршруты, которые частные нерегулярные перевозчики создавали 15 – 20 лет».

Турчин не возмутился новому постановлению

Первый вице-премьер Александр Турчин – председатель СРП. Именно он передавал Совмину предложения Совета, которые были основаны на выводах Рабочей группы. На тот момент он не был в руководстве Совмина. Теперь он там – и его Румас подписывает постановление, которое игнорирует мнение СРП и положения декрета №7. Романчук удивлен, что Турчин публично не возмутился. «Это он так быстро поменял свою точку зрения, став первым вице-премьером и встав на антипредпринимательскую позицию? Или его вместе с Советом и президентом Новый состав Совмина просто проигнорировал?»

Проигнорировали бизнес-сообщество

Проигнорировано мнение бизнес-союзов и ассоциаций, которые за расширение конкуренции. «Лукашенко однозначно заявил, что без мнения/согласования с Советом и бизнес-ассоциациями законодательные акты по деловому климату не должны приниматься. Бизнес-ассоциации, которые были участниками конфликта по перевозчикам, были проигнорированы Совмином при согласовании принятого варианта постановления №636».

«VIP-чиновники и их коммерческие партнеры цинично и безнаказанно показали, что им президентский Совет, бизнес-сообщество и сам Лукашенко побоку. Они использовали переговоры в формате Рабочей группы как ширму, <...> заставили Совмин принять именно их версию, выбросив позицию конкурентов и СРП в корзину». Романчук призывает правоохранительные органы проверить связи лоббистов из регулярных перевозчиков с чиновниками, которые «продавили» принятие постановления.

Потеря тысяч рабочих мест, банкротство частников и рост цен

Романчук утверждает, что «Совмин принял решение, которое приведет к ликвидации тысяч рабочих мест, банкротству частных компаний и неизбежному исходу предприимчивых беларусов из страны. Предприниматели выбросят из рынка. Их унизили. Им показали, что их права – ничто по сравнению с правами номенклатурных фаворитов».

Произойдет рост цен для потребителей, олигополизация услуг на разных маршрутах, а также снижение их качества. «Где вы видели монополистов, которые заботятся об удовлетворении потребителей?» – спрашивает Романчук.

«На фоне Минздрав-гейта, вакционного скандала правительство опять поставило страну на грань очередного витка транспортного конфликта. Такое ощущение, что чуть ли не в каждом отраслевом министерстве и ведомстве глубоко засели лоббисты, коррупционеры и саботажники принципов, заложенных в Декрете №7, Директиве №4 и Конституции Беларуси. Им плевать на развитие предпринимательства. Они делят бюджетный пирог и ресурсы исключительно себе на пользу. При пассивности правоохранительных органов там, где они, действительно нужны, опять ждём реакции Лукашенко и его грозного окрика «Жэстачайше наказать всех, кто саботирует мои решения». Наконец, где открытая, четкая позиция главы СРП Александра Турчина? Его сидение на двух стульях, в руководстве Совмина и у руля Совета – это яркий и явный конфликт интересов, который не позволяет эффективно защищать интересы предпринимательства», – закончил Ярослав Романчук.

 
 
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Экономист Ярослав Романчук на своей странице в Facebook рассказал о постановлении Совмина от 31 августа с изменениями в правила автомобильных перевозок. По мнению...
 
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