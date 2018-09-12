«Пиво – 60 рублей, айфон – 128 тысяч, делайте выводы»: Реакция соцсетей на презентацию Apple

Apple показала новые модели своих смартфонов – iPhone XS (5,8 дюйма), iPhone XS Max (6,5 дюйма) и iPhone XR (6,1 дюйма). Стоимость новых айфонов для нас будет не меньше тысячи долларов. Только iPhone XR, упрощенная версия iPhone Xs, может стоить поменьше – 749 долларов, но в Беларуси будет дороже, конечно. Новые смартфоны поддерживают две сим-карты, а в портретном режиме камеры можно будет регулировать размытость заднего плана. Топовые версии предполагают 512 гигабайт памяти.

Также компания презентовала Apple Watch, которые могут сделать ЭКГ, но только в США. Стоить часы будут от 463 долларов. Официальный продаж новинок стартует 21 сентября. Конечно, презентация Apple не обошлась без шуток в соцсетях. Особенно людей повеселила функция ЭКГ – так ведь компания может и в медицину уйти.

В следующем году жду айфон икс икс эс эль макс плюс сайз бдыщ — Anastasia ^_^ (@nasty_nastys) 12 сентября 2018 г.

Новые часы apple watch могут делать ЭКГ. Если в следующей серии научат их делать флюорографию, то ими можно будет заменить медкомиссию в военкомате — РБ головного мозга (@belamova) 12 сентября 2018 г.