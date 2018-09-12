Участники белорусско-узбекского делового форума в Ташкенте подписали контракты на $200 млн

Экспортно-импортные контракты почти на $200 млн подписали участники белорусско-узбекского бизнес-форума в Ташкенте, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ТПП Узбекистана.

Форум делового и межрегионального сотрудничества, а также кооперационная биржа состоялись в рамках визита в Ташкент президента Беларуси Александра Лукашенко.

"В рамках форума стороны подписали 82 экспортно-импортных контракта на общую сумму $193,3 млн", - сказали в пресс-службе.

Также достигнуты договоренности о реализации около 20 инвестпроектов на $38 млн, сообщили в ведомстве.

Форум, в котором приняли участие около 500 представителей деловых кругов, открыли сопредседатели узбекско-белорусской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству - вице-премьеры Узбекистана Нодир Отажонов и Беларуси Михаил Русый.

По данным министерства внешней торговли Узбекистана, за шесть месяцев 2018 года объем товарооборота между двумя странами составил $229,5 млн, что почти в четыре раза больше по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. В 2017 году узбекско-белорусский товарооборот составил $181,7 млн.

В Беларуси создано шесть предприятий при участии резидентов Узбекистана, в свою очередь в Узбекистане действует 30 предприятий с участием белорусской стороны.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 12-13 сентября посещает Узбекистан с официальным визитом.