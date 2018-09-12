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Лукашенко: Беларусь под увеличительным стеклом следит за успехами Узбекистана

13.09.2018 10:54 — Разное | Интерфакс  
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В Беларуси рады успехам Узбекистана в развитии национальной экономики и активизации межгосударственных отношений, заявил глава белорусского государства Александр Лукашенко на переговорах с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Ташкенте.

"Вам пришлось разгребать завалы внутри страны - и объективные, и субъективные вещи. Все-таки примерно тридцать три миллиона населения - это гигантская республика, и весь народ надо накормить. Надо разные течения, религиозные, национальные и прочие, сохранить и объединить, направить. Поэтому я вам сразу сказал, что мы под увеличительным стеклом рассматриваем все, что вы делаете. И мы за вас рады, особенно за то, что вы выстроили отношения с соседями", - цитирует А.Лукашенко его пресс-служба.

Президент рассказал, что недавно провел официальный визит в Таджикистан, и руководство этой страны также позитивно оценило успехи Узбекистана. "То мнение, которое сегодня бытует у элиты этих государств по вашей политике, просто на зависть. Поэтому я вас поздравляю, что вам удалось определить тот реальный курс, который должен быть в Узбекистане. Мы за вас очень рады", - заявил он.

А.Лукашенко выразил благодарность узбекской стороне за поддержку белорусской диаспоры - в Узбекистане проживает около 19 тыс. белорусов. "Вы поддерживаете и культуру наших белорусов, живущих здесь. Уверен, что никаких проблем они вам не создают и никогда не создадут", - подчеркнул глава государства.

"Я приехал сюда, чтобы поблагодарить вас за то отношение к Беларуси и белорусам, которое сегодня вы прививаете узбекскому народу. Мы действительно очень похожи, прежде всего своим трудолюбием. Если бы мы научились торговать, как узбеки, представлять товар, который производим, мы были бы в два раза богаче. Думаю, вы нас научите и этой доброй практике", - сказал белорусский лидер.

В свою очередь президент Узбекистана отметил, что отношения Беларуси и Узбекистана за последние два года превзошли все ожидания.

Ш.Мирзиеев напомнил, что с момента его последней встречи с А.Лукашенко, которая состоялась в Самарканде, прошло два года. Тогда стороны и договорились о том, что президент Беларуси совершит официальный визит в Узбекистан.

"Беларусь для нас - близкий друг и надежный партнер. В последние полтора-два года наши отношения во всех сферах, я думаю, превзошли все ожидания. Это показывает, что можно сделать при желании и воли руководства страны", - сказал Ш.Мирзиеев.

Он отметил, что товарооборот между странами по итогам 2017 года значительно увеличился. Рост продолжается и в нынешнем году. "Это говорит о том, что мы, два государства и два народа, соскучились друг по другу", - добавил президент Узбекистана.

 
 
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В Беларуси рады успехам Узбекистана в развитии национальной экономики и активизации межгосударственных отношений, заявил глава белорусского государства...
 
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