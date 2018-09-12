Лукашенко предложил Мерзиееву построить в Минске посольство в узбекском стиле

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву построить в Минске посольство в узбекском стиле около Дворца независимости, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

"Вы открыли у нас посольство. Это свидетельство того, что вы не считаете нас далекими людьми, живущими за тысячи километров (хоть географически это так). Мы близкие люди. И мы подберем самое хорошее место напротив Дворца Независимости, если вы рискнете в узбекском стиле красивое посольство, как вы строите здесь дворцы", - сказал А.Лукашенко на переговорах с Ш.Мерзиеевым в Ташкенте.

Ш.Мирзиеев ответил, что это предложение обязательно будет рассмотрено. "Это была моя давнишняя мечта - открыть посольство в Беларуси. Если мы говорим о дружественных отношениях, то мы должны были открыть посольство и работать как положено", - сказал он.