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Белоруска Анастасия Прокопенко завоевала титул чемпионки мира по современному пятиборью

13.09.2018 10:50 — Разное | Интерфакс  
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Белоруска Анастасия Прокопенко завоевала золото чемпионата мира по современному пятиборью, который проходит в Мехико, сообщила пресс-служба министерства спорта и туризма.

На втором месте расположилась немка Анника Шлеу, на третьем - француженка Мари Отейза. 

Чемпионка мира прошлого года россиянка Гульназ Губайдуллина - на 30 месте. 

В июле 2017 года Прокопенко стала чемпионкой Европы в Минске в индивидуальной программе.

 
Теги: Минск
 
 
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Белоруска Анастасия Прокопенко завоевала золото чемпионата мира по современному пятиборью, который проходит в Мехико, сообщила пресс-служба министерства спорта...
 
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