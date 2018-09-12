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Белоруска Анастасия Прокопенко завоевала титул чемпионки мира по современному пятиборью
Белоруска Анастасия Прокопенко завоевала золото чемпионата мира по современному пятиборью, который проходит в Мехико, сообщила пресс-служба министерства спорта и туризма.
На втором месте расположилась немка Анника Шлеу, на третьем - француженка Мари Отейза.
Чемпионка мира прошлого года россиянка Гульназ Губайдуллина - на 30 месте.
В июле 2017 года Прокопенко стала чемпионкой Европы в Минске в индивидуальной программе.
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Белоруска Анастасия Прокопенко завоевала золото чемпионата мира по современному пятиборью, который проходит в Мехико, сообщила пресс-служба министерства спорта...
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