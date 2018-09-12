Белоруска Анастасия Прокопенко завоевала титул чемпионки мира по современному пятиборью

Белоруска Анастасия Прокопенко завоевала золото чемпионата мира по современному пятиборью, который проходит в Мехико, сообщила пресс-служба министерства спорта и туризма.

На втором месте расположилась немка Анника Шлеу, на третьем - француженка Мари Отейза.

Чемпионка мира прошлого года россиянка Гульназ Губайдуллина - на 30 месте.

В июле 2017 года Прокопенко стала чемпионкой Европы в Минске в индивидуальной программе.