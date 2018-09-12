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Пашинян присоединился к ходатайству глав стран ОДКБ о смене меры пресечения Хачатурову

13.09.2018 10:33 — Разное | Интерфакс  
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил некоторые подробности по ходатайству об изменении меры пресечения генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову с ареста на подписку о невыезде.

"Я получил устное ходатайство от имени всех глав стран ОДКБ о том, что, если возможно, изменить меру пресечения. Я позвонил главе Специальной следственной службы, сказал, что от имени глав стран ОДКБ есть такое ходатайство. И если они ходатайствуют, то и я могу себе позволить присоединиться к этому ходатайству, и если возможно, обсудить этот вопрос", - сказал Н.Пашинян, отвечая на вопросы депутатов в парламенте в среду.

11 сентября в армянских СМИ появились сообщения о публикации в сервисе YouTube записи разговора, в котором директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян и председатель Специальной следственной службы Сасун Хачатрян обсуждают уголовные дела против экс-президента Армении Роберта Кочаряна, бывшего министра обороны Армении Микаела Арутюняна и нынешнего генсека ОДКБ Ю.Хачатурова.

В аудиозаписи С.Хачатрян рассказывает, что в скором времени Р.Кочаряну будет предъявлено обвинение, и он будет арестован, а также сообщает, что обвинение будет выдвинуто против Ю.Хачатурова.

В ответ директор СНБ предупреждает, что "не надо трогать Хачатурова".

Во время другого телефонного разговора А.Ванецян вновь призвал С.Хачатряна быть осторожным с делом Ю.Хачатурова. "Будь очень внимателен с Хачатуровым, несмотря на то, что он (премьер Армении Никол Пашинян - ИФ) сказал закрыть (арестовать Хачатурова - ИФ). Русские в бешенстве", - сказал А.Ванецян.

Р.Кочаряну, Ю.Хачатурову и М.Арутюняну в конце июля были предъявлены обвинения в свержении конституционного строя во время событий 1 марта 2008 года, когда в результате столкновения между правоохранителями и протестующими против итогов президентских выборов демонстрантами погибли десять человек, более 250 человек получили ранения. Ю.Хачатуров был освобожден под залог.

Н.Пашинян в 2008 году был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания главой правительства Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".

 
 
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил некоторые подробности по ходатайству об изменении меры пресечения генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову...
 
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