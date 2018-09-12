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Озимые в Беларуси посеяны уже на трети площадей

13.09.2018 09:59 — Разное | Интерфакс  
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Озимые зерновые культуры в Беларуси посеяны уже на 33,5% запланированных площадей, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия страны.

Согласно оперативным данным Минсельхозпрода, к четвергу сев проведен на 439 тыс. га. В Витебской области он выполнен на 49% площадей, Минской – 42%, Могилевской – 33,4%, Гродненской – 32,2%, Брестской – 28,4%, Гомельской – 13,5%.

Как сообщалось, согласно плану озимого сева, в текущем году он составит 1 млн 671,1 тыс. га (незначительно выше уровня 2017 года), в том числе озимых зерновых - 1 млн 309,3 тыс. га, крестоцветных - 361,8 тыс. га (из них рапса - 344,3 тыс. га). При этом площадь полосного сева утверждена на уровне 713 тыс. га.

Исходя из графика Минсельхозпрода, сев озимых зерновых культур пройдет по 2 октября.

 
 
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Озимые зерновые культуры в Беларуси посеяны уже на 33,5% запланированных площадей, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия страны. Согласно...
 
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