Апелляционный суд Киева решил наложить арест на акции украинских "дочек" российских банков с участием государства: ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка, говорится в определении суда, опубликованного в реестре судебных решений.

Согласно документу, оно принято в связи с заявлением об обеспечении иска экс-главы правления ПриватБанка Александра Дубилета и еще 17 компаний, имевших активы в Крыму, о признании и выполнении решения Международного арбитражного суда в Гааге (Permanent Court of Arbitration) от 2 мая о взыскании с РФ.

Согласно материалам дела, Гаагский арбитраж присудил истцам суммарно около $130,5 млн компенсации за недвижимость, $9,2 млн компенсации расходов на судебный процесс, а также проценты на указанные суммы по ставке 12-мес. LIBOR+1% сложных процентов ежегодно

В определении Апелляционного суда Киева говорится, что истцы обратились к нему за признанием решения арбитража в июле этого года, и 17 июля украинский суд официально уведомил должника о поступлении такого заявления. В августе же истцы инициировали арест акций украинских "дочек" российских банков и другие меры обеспечения.

В частности, определением суда от 5 сентября ВТБ, Проминвестбанку и Сбербанку также запрещено осуществлять ликвидацию или реорганизацию юридического лица, осуществлять любые действия, направленные на отчуждение принадлежащего банкам движимого и недвижимого имущества, в том числе, по договорам купли-продажи, обмена, дарения и т.д.

Как сообщалось, Гаагский арбитраж ранее сообщил о вынесении решения в пользу истцов по этому делу, однако его детали отсутствовали. Согласно регламенту UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) 1976 года, на которую ссылался арбитраж, арбитражное решение излагается в письменной форме и является окончательным обязательным для сторон. Стороны обязуются выполнять арбитражное решение без промедления.

Ранее также сообщалось, что белорусский Паритетбанк 25 июля повторно обратился в НБУ с пакетом документов для приобретения украинской "дочки" Сбербанка.

Согласно ст. 34 закона "О банках и банковской деятельности", Нацбанк рассматривает соответствующие документы в течение трех месяцев с даты получения полного пакета.

Глава Сбербанка России Герман Греф в начале июля заявлял о заинтересованности Сбербанка в сделке с Паритетбанком по продаже ему украинской "дочки". По его словам, заявка Паритетбанка была оформлена "со всеми необходимыми требованиями".

В марте, по итогам первой попытки, НБУ отказал Паритетбанку.

Сбербанк (ранее - Дочерний банк Сбербанка России, до этого - банк "НРБ") основан в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2018 года по размеру чистых активов финучреждение занимало 9-е место среди 84 действовавших в стране банков.