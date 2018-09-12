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ЕС продлил санкции против России до 15 марта 2019 года

13.09.2018 09:49 — Разное | Интерфакс  
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Европейский Союз в четверг продлил антироссийские санкции на полгода - до 15 марта 2019 года, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Европейского совета.

"Совет ЕС продлил ограничительные меры из-за действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины на дальнейшие шесть месяцев - до 15 марта 2019 года", - говорится в заявлении.

Санкции затрагивают 155 физических лиц и 44 организации. Меры включают в себя заморозку активов и ограничения в передвижениях.

Теперь информация об этом решении будет опубликована в официальном журнале ЕС 14 сентября 2018 года.

 
 
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Европейский Союз в четверг продлил антироссийские санкции на полгода - до 15 марта 2019 года, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Европейского совета....
 
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