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Tesla покинул третий за неделю топ-менеджер

13.09.2018 09:40 — Разное | Интерфакс  
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Еще один высокопоставленный сотрудник Tesla покидает компанию - из корпорации уходит вице-президент по международным финансам Джастин Маканир, сообщает Bloomberg,

Пока официально об очередном уходе топ-менеджера не объявлено, но, по информации источников, последним рабочим днем Дж.Маканира станет 7 октября.

Это не первая отставка в Tesla: за последние семь дней стало известно об уходе главного бухгалтера компании Дэйва Мортона, а также о том, что глава кадрового отдела Tesla Габриэль Толедано не планирует возвращаться из отпуска.

В марте компанию покинула вице-президент по финансам Сьюзан Репо.

 
 
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Еще один высокопоставленный сотрудник Tesla покидает компанию - из корпорации уходит вице-президент по международным финансам Джастин Маканир, сообщает Bloomberg, Пока...
 
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