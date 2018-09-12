Tesla покинул третий за неделю топ-менеджер

Еще один высокопоставленный сотрудник Tesla покидает компанию - из корпорации уходит вице-президент по международным финансам Джастин Маканир, сообщает Bloomberg,

Пока официально об очередном уходе топ-менеджера не объявлено, но, по информации источников, последним рабочим днем Дж.Маканира станет 7 октября.

Это не первая отставка в Tesla: за последние семь дней стало известно об уходе главного бухгалтера компании Дэйва Мортона, а также о том, что глава кадрового отдела Tesla Габриэль Толедано не планирует возвращаться из отпуска.

В марте компанию покинула вице-президент по финансам Сьюзан Репо.