Вице-премьер Беларуси Петришенко проведет переговоры с первым вице-премьером РФ Силуановым

Вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко встретится в четверг в Москве с первым вице-премьером - министром финансов РФ Антоном Силуановым, сообщили в пресс-службе белорусского правительства.

"Сегодня состоится встреча вице-премьера Игоря Петришенко с первым заместителем председателя правительства России Антоном Силуановым", - сказал агентству "Интерфакс-Запад" представитель пресс-службы.

Также сегодня в Москве пройдут переговоры вице-премьеров, которые курируют ТЭК. "В четверг, 13 сентября, состоятся переговоры заместителя премьер-министра Игоря Ляшенко со своим российским коллегой Дмитрием Козаком", - добавил собеседник.

Планируется, что в ходе предварительных переговоров на уровне правительств будет выработана согласованная позиция по ряду актуальных проблем в двусторонних отношениях.

Ключевыми вопросами, которые будут обсуждаться на уровне президентов, являются условия торговли нефтепродуктами (Россия заявила о намерении ограничить беспошлинные поставки нефтепродуктов в Беларусь), предоставление Минску очередных финансовых кредитов (суверенный кредит на $1 млрд и два отложенных транша кредита ЕФСР на $400 млн), решение проблемы ограничительных мер, принимаемых со стороны РФ в отношении поставок белорусской продукции (сельхозтехника, молочные и мясные продукты).