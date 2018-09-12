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Лобовое столкновение Ford и микроавтобуса Mercedes под Мяделем. Пострадали 16-летняя девушка и водитель легковушки

13.09.2018 10:44 — Разное | СТВ  
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Новости Белаурси. Лобовое столкновение двух автомобилей произошло в Мядельском районе.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Минского облисполкома, авария случилась утром одиннадцатого сентября. Произошло столкновение легковушки Ford и микроавтобуса Mercedes.

Водитель легкового автомобиля пошел на обгон и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с микроавтобусом.

По информации МЧС, водитель микроавтобуса не пострадал. Однако потребовалась помощь в деблокировке 25-летнего водителя легковушки. Пострадавшего доставили в медучреждение.

У водителя Ford не было прав на вождение транспортного средства. В салоне автомобиля также находилась 16-летняя девушка. Ее госпитализировали. И водитель, и пассажир были пристегнуты ремнями безопасности.

На неделе автобус и две легковушки столкнулись на проспекте в Минске (читать далее).

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Белаурси. Лобовое столкновение двух автомобилей произошло в Мядельском районе. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Минского облисполкома, авария...
 
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