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Лобовое столкновение Ford и микроавтобуса Mercedes под Мяделем. Пострадали 16-летняя девушка и водитель легковушки
Новости Белаурси. Лобовое столкновение двух автомобилей произошло в Мядельском районе.
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Водитель легкового автомобиля пошел на обгон и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с микроавтобусом.
По информации МЧС, водитель микроавтобуса не пострадал. Однако потребовалась помощь в деблокировке 25-летнего водителя легковушки. Пострадавшего доставили в медучреждение.
У водителя Ford не было прав на вождение транспортного средства. В салоне автомобиля также находилась 16-летняя девушка. Ее госпитализировали. И водитель, и пассажир были пристегнуты ремнями безопасности.
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Лобовое столкновение Ford и микроавтобуса Mercedes под Мяделем. Пострадали 16-летняя девушка и водитель легковушки
Новости Белаурси. Лобовое столкновение двух автомобилей произошло в Мядельском районе. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Минского облисполкома, авария...
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