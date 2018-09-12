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На XIII Белорусском международном медиафоруме обсудили необходимость борьбы с ложными новостями и непрофессионализмом

13.09.2018 10:39 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Средствам массовой информации нужно объединить усилия в борьбе с ложными новостями и непрофессионализмом. Такое решение приняли участники XIII Белорусского международного медиафорума «Партнерство во имя будущего: цифровая повестка для медиапространства».  

Как сообщается на сайте Мининформа, в наше время быстро развиваются новые технологии, а также изменяются формы и методы журналистской деятельности. Традиционные СМИ и социальные медиа оказывают друг на друга воздействие.  

На фоне новых технических возможностей самореализации человека увеличивается роль общественности в создании облика современного медиапространства и в выборе тем, о которых важно знать.  

Участники медиафорума отметили, что нужно не только бороться с ложными новостями и непрофессионализмом в освещении серьёзной проблематики, но и обеспечить информационные экологию и защиту личности. Информационная безопасность является одной из приоритетных задач сотрудничества стран, поэтому было предложено обмениваться опытом в этой сфере.  

На медиафоруме заметили, что важно поддерживать авторитет печатных и электронных СМИ, которые несут ответственность за распространяемую информацию.  

Ещё одним пунктом было выделено, что СМИ и социальные медиа никоим образом не должны выступать площадками для формирования в обществе ненависти, ксенофобии, культивирования разных форм нетерпимости и насилия.  

Участники форума подвели итог, что для благополучного развития информационного пространства в условиях глобальной цифровизации следует продолжать обмениваться опытом, разрабатывать и реализовывать крупные совместные проекты для укрепления позиций традиционных СМИ, а также их трансформации в соответствии с современными тенденциями.  

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Средствам массовой информации нужно объединить усилия в борьбе с ложными новостями и непрофессионализмом. Такое решение приняли участники XIII...
 
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