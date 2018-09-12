6 сентября в ГУО «Средняя школа №4 г.Дзержинска» состоялось общешкольное родительское собрание для законных представителей 5-11 классов «Семья и школа. Пути сотрудничества».

Директором школы Л.К.Лукша и заместителями директора Е.П.Кондратович и О.Б.Юрасевой была проанализирована работа учреждения в летний период и озвучены перспективные направления развития учреждеия на новый учебный год.

Также на собрании выступили представители УЗ «Дзержинская ЦРБ», Дзержинского РОЧС и РОВД Дзержинского райисполкома, которые подняли волнующие родителей и общественность вопросы.



