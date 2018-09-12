Чтобы консервы хранились долго и не портились, необходимо соблюдать правила безопасного консервирования.

Внимательно отбирайте содержимое

Вне зависимости от того, что вы будете консервировать, компот или соленые огурцы, необходимо внимательно отнестись к исходному материалу. Овощи, фрукты, ягоды и грибы должны быть абсолютно свежими, целыми, без червоточин, повреждений и гнили. И конечно, овощи и фрукты обязательно нужно тщательно промыть под проточной водой, используя мягкую щетку.

Правильно выбирайте емкости и крышки

Обязательное условие безопасного консервирования — это герметичность. Важно, чтобы горлышко банки было целым, а крышка — ровной, не погнутой. Налейте в банку воды, закройте и хорошо потрясите. Если вода не вылилась, значит, банка закрывается достаточно плотно.

Тщательно мойте банки

Банки должны быть идеально чистыми. Для этого их надо вымыть с содой, причем губка обязательно должна быть новой.

Проводите стерилизацию по всем правилам

Соблюдайте рецептуру заготовки, исключите возможность добавления соли, сахара, специй «на глазок» и обязательно тщательнейшим образом стерилизуйте банки и, что не менее важно, крышки. Существует несколько способов стерилизации, выбирайте удобный для вас.

Как наполнять банки

Перед наполнением банки должны быть сухими. Если вы заливаете в банку горячее варенье или компот, то емкость тоже должна быть горячей. Существуют разные мнения о том, до какого уровня надо заполнять банки, — "по плечики" или "под крышку". Чем меньше воздуха в банке, тем меньше вероятность окисления и других пагубных процессов – поэтому предпочтительнее все же 2-ой вариант.

Как следует закрывать

Теперь очень важно герметично закрыть банки. После укупоривания переверните банки вверх дном и посмотрите, не вытечет ли содержимое. Если это произошло, закрутите крышки еще раз.

Медленно остужайте

Банки должны остывать постепенно. Это важно для того, чтобы содержимое не заплесневело и не начало бродить. Перевернутые банки оберните одеялом и оставьте при комнатной температуре на 1-2 дня.

Правильно храните

Оптимальная температура хранения домашних консервов — не более 6оС, поэтому идеальное место для хранения огурчиков-помидорчиков — это погреб. Тем, у кого его нет, советуем держать банки в темном и максимально прохладном месте.

Сколько хранить

Срок годности домашних заготовок – один год. Но если крышка на банке начала вздуваться, изменился цвет рассола или маринада, появилась плесень, закатки нельзя употреблять в пищу. Попытка прокипятить и залить новым рассолом не поможет!

Даже если через год ваши закатки хорошо выглядят, знайте, что стеклянная тара вреда не несет, а вот крышки спустя год под воздействием уксуса и соли начинают окисляться и вредные вещества поступают в консервирующий раствор.

При консервировании выбирайте самый безопасный способ. Но помните, что маринованные продукты – далеко не самая полезная и диетическая пища и употреблять ее нужно в ограниченном количестве.





