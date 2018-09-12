Квартиры в Фаниполе в ЖК «Янтарь»

В Фаниполе начали продавать квартиры в панельном ЖК «Янтарь».

На днях стартовали продажи квартир в ЖК «Янтарь» в Фаниполе. Два панельных мапидовских девятиэтажных дома расположатся вдоль дороги. Самая дешевая квартира в ЖК обойдется покупателю в 35,4 тысячи долларов.

Строительство нового жилого комплекса развернулось вдоль шестиполосной трассы Р1.





Заказчик входит в группу компаний NVV Group, в которой также есть довольно известный ООО «Пригородстройинвест».

Планировки квартир — лучшие у МАПИДа. Например, в «однушке» лоджия примыкает к кухне, раздельный санузел, в коридоре есть «аппендикс» для гардероба.





Есть три варианта двушек, в том числе и с комнатами на разные стороны дома.

В трехкомнатных квартирах предусмотрена кладовая. На первых этажах у жильцов будут мини-погреба на лоджиях.





В первых двух подъездах застройщик предлагает квартиры с минимальной отделкой — с сантехникой, плиткой на полу в санузлах, обоями под покраску, ламинатом.

Цены зависят от метража жилья и отделки. В однокомнатных квартирах квадратный метр предлагается по 870−980 долларов, в двухкомнатных — по 840−950, в трехкомнатных — 880−910 долларов за квадратный метр по курсу Нацбанка. Продают жилье по облигациям, достроить первый дом обещают уже в августе 2019 года.





Источник: REALTY.TUT.BY