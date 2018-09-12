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Встречи в трудовых коллективах продолжаются

13.09.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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10 сентября начальник Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Максим Баско провел встречу в трудовом коллективе Дзержинского РайПО.

В своем выступлении начальник отдела акцентировал внимание на необходимость неукоснительного соблюдения норм и правил пожарной безопасности на рабочем месте. Рассказал как вести себя при обнаружении пожара, напомнил правила пользования первичными средствами пожаротушения, довел оперативную обстановку с пожарами на территории области и района.

Также обсуждались актуальные вопросы обеспечения пожарной безопасности в жилищном фонде, необходимости установки автономных пожарных извещателей в домовладениях граждан. Обозначен вопрос приведения в пожаробезопасное состояние электропроводки и печного отопления перед отопительным сезоном.

Особое внимание Максим Валерьевич уделил проблеме оставления детей без присмотра и предотвращения шалости их с огнем, привел трагические примеры. В конце встречи ответил на интересующие вопросы и пожелал успехов в трудовой деятельности.


 
 
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10 сентября начальник Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Максим Баско провел встречу в трудовом коллективе Дзержинского...
 
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