Курсы валют и криптовалют на сегодня

Доллар и евро дешевеют, биткойн -51.32.

Средневзвешенный курс доллара снизился лишь на 0,0013 рубля до 2,1660 BYN/USD и покинул максимум за 935 дней, на котором оказался вчера.

Средневзвешенный курс евро упал на 0,0083 рубля до 2,5104 BYN/EUR. Евро опустился с максимума за 152 дня.

Средневзвешенный курс российского рубля подскочил на 0,0117 рубля до 3,1083 BYN/100 RUB.

Bitcoin − 6267.34$ (-51.32);

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