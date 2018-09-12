Персональная выставка «Красота. Творчество. Совершенство.»

8 сентября в Центре творчества детей и молодежи открылась персональная выставка учащейся гимназии №1 г.Дзержинска Елизаветы Савченко «Красота. Творчество. Совершенство.»

Поздравить Лизу с таким особенным событием пришли её родные, друзья, одноклассники, классный руководитель. На выставке представлены работы нескольких направлений: флористика и рисунок.

Как рассказала Лиза, флористикой она увлекается еще с первого класса и уже 8 лет занимается в народной самодеятельной студии «Мечта» под руководством Тамары Николаевны Милюк. А в 4 классе решила попробовать свои силы в рисовании и уже шестой год занимается в народной самодеятельной студии «Арт-кукла» под руководством Оксаны Александровны Вайкшнарис.

Говорят, талантливый человек талантлив во всем. Дипломант различных творческих конкурсов, успешная ученица, неоднократный дипломант районной олимпиады для учащихся 3-9 классов учреждений образования «Олимпиада успеха» по истории – это все о Елизавете.



