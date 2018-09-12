Цирк «ОЛИМПИЯ» на стадионе «Городской»

27 сентября на стадионе «Городской» состоится выступление цирка «Олимпия».
27 сентября, в 18.00, на стадионе «Городской» состоится выступление цирка «Олимпия». В программе:
- канатоходцы Камиловы;
- головокружительные акробатические трюки на 15-ти метровой высоте;
- рекордсмен «Книги рекордов Гиннеса» пропустит через себя автомобиль весом 2 тонны;
- аэродинамическое шоу, феерические спецэффекты;
- силовые акробаты с гирями и многое другое.
Билеты можно приобрести в кассах стадиона, Дзержинского городского дома культуры и на сайте ticketpro.by.
Цена: от 10 рублей.
Справки по телефонам: +375 (29) 660-97-63, 855-15-02.