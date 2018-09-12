Цирк «ОЛИМПИЯ» на стадионе «Городской»

27 сентября на стадионе «Городской» состоится выступление цирка «Олимпия».

27 сентября, в 18.00, на стадионе «Городской» состоится выступление цирка «Олимпия». В программе:

- канатоходцы Камиловы;

- головокружительные акробатические трюки на 15-ти метровой высоте;

- рекордсмен «Книги рекордов Гиннеса» пропустит через себя автомобиль весом 2 тонны;

- аэродинамическое шоу, феерические спецэффекты;

- силовые акробаты с гирями и многое другое.

Билеты можно приобрести в кассах стадиона, Дзержинского городского дома культуры и на сайте ticketpro.by.

Цена: от 10 рублей.

Справки по телефонам: +375 (29) 660-97-63, 855-15-02.



