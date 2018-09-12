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Беседа о ценности жизни
13.09.2018 — Разное | Хойницкiя навiны
Сергей Николаевич рассказал о ситуации с пожарами в республике и области, привёл примеры трагических случаев, которые произошли в текущем году, особое внимание заострил на проблеме гибели людей по причине неосторожного обращения с огнём при курении в состоянии алкогольного опьянения.
Не осталась без внимания проблема гибели детей на пожарах, где не только детская шалость с огнём, а в первую очередь родительская беспечность при оставлении детей без присмотра, является главным фактором произошедших трагедий. Местным жителям был показан обучающий видеофильм, который всех без исключения убедил в опасности оставления детей без присмотра.
В завершении выступления работник управления продемонстрировал мобильное приложения «МЧС Беларуси. Помощь рядом!», а также принцип работы автономного пожарного извещателя.
По информации РОЧС.
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