Беседа о ценности жизни



С целью предупреждения пожаров и гибели людей от них состоялась встреча жителей деревни Борисовщина с первым заместителям начальника Гомельского областного управления МЧС С.Н. Мелешкиным.

Сергей Николаевич рассказал о ситуации с пожарами в республике и области, привёл примеры трагических случаев, которые произошли в текущем году, особое внимание заострил на проблеме гибели людей по причине неосторожного обращения с огнём при курении в состоянии алкогольного опьянения.

Не осталась без внимания проблема гибели детей на пожарах, где не только детская шалость с огнём, а в первую очередь родительская беспечность при оставлении детей без присмотра, является главным фактором произошедших трагедий. Местным жителям был показан обучающий видеофильм, который всех без исключения убедил в опасности оставления детей без присмотра.





Также в ходе выступления затронута тема подготовки печей к отопительному сезону, эксплуатации электрооборудования, а также вопросов, связанных со сжиганием мусора, административной и уголовной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.

В завершении выступления работник управления продемонстрировал мобильное приложения «МЧС Беларуси. Помощь рядом!», а также принцип работы автономного пожарного извещателя.

По информации РОЧС.