ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беседа о ценности жизни

13.09.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Беседа о ценности жизни
С целью предупреждения пожаров и гибели людей от них состоялась встреча жителей деревни Борисовщина с первым заместителям начальника Гомельского областного управления МЧС С.Н. Мелешкиным.

Сергей Николаевич рассказал о ситуации с пожарами в республике и области, привёл примеры трагических случаев, которые произошли в текущем году, особое внимание заострил на проблеме гибели людей по причине неосторожного обращения с огнём при курении в состоянии алкогольного опьянения.

Не осталась без внимания проблема гибели детей на пожарах, где не только детская шалость с огнём, а в первую очередь родительская беспечность при оставлении детей без присмотра, является главным фактором произошедших трагедий. Местным жителям был показан обучающий видеофильм, который всех без исключения убедил в опасности оставления детей без присмотра.


Беседа о ценности жизни
Также в ходе выступления затронута тема подготовки печей к отопительному сезону, эксплуатации электрооборудования, а также вопросов, связанных со сжиганием мусора, административной и уголовной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.

В завершении выступления работник управления продемонстрировал мобильное приложения «МЧС Беларуси. Помощь рядом!», а также принцип работы автономного пожарного извещателя.

По информации РОЧС.

 
 
Ссылка на источник 7
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С целью предупреждения пожаров и гибели людей от них состоялась встреча жителей деревни Борисовщина с первым заместителям начальника Гомельского областного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Цирк «ОЛИМПИЯ» на стадионе «Городской»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика