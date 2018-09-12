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Объявлен месячник по благоустройству

13.09.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
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Объявлен месячник по благоустройству
Распоряжением председателя райисполкома с 10 сентября по 10 октября на территории района объявлен месячник по благоустройству и наведению порядка на земле.

В период месячника нужно обеспечить высокий уровень санитарного состояния промышленных, сельскохозяйственных и других объектов, расположенных на территории района. Особое внимание следует уделить содержанию территории объектов различной формы собственности, местам массового отдыха населения, территории частных домовладений (как в городе, так и в сельской местности), территории гаражных массивов, полосам отвода автомобильных дорог, остановочным пунктам общественного транспорта, объектам придорожного сервиса, местам отдыха и территориям лесополосы.

Призываем граждан не оставаться в стороне от общего дела. Наводя порядок в своём дворе, на своей улице, на территории своей организации, учреждения, сельхозпредприятия, мехдвора, фермы, мы делаем чище, комфортнее и красивее наш общий дом, нашу Хойникщину.

А. ГУРА, заместитель председателя райисполкома.

 
 
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Распоряжением председателя райисполкома с 10 сентября по 10 октября на территории района объявлен месячник по благоустройству и наведению порядка на земле. В...
 
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