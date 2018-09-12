В Лунинецком районе пьяный водитель попал в ДТП

Вчера, 12.09.2018, в г.Микашевичи произошло ДТП с участием пьяного бесправника. По предварительной информации: 41-летний местный житель (не имея права управления), находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял мопедом марки "Атлант". При движении по ул.Центральной, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением мопеда и допустил его падение. Водитель получил травмы головы.



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Установлено, что мопед не зарегистрирован в установленном порядке. По факту ДТП проводится проверка.