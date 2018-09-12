|
В Лунинецком районе пьяный водитель попал в ДТП
13.09.2018 12:56 — Разное | Виртуальный Брест
Вчера, 12.09.2018, в г.Микашевичи произошло ДТП с участием пьяного бесправника. По предварительной информации: 41-летний местный житель (не имея права управления), находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял мопедом марки "Атлант". При движении по ул.Центральной, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением мопеда и допустил его падение. Водитель получил травмы головы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера, 12.09.2018, в г.Микашевичи произошло ДТП с участием пьяного бесправника. По предварительной информации: 41-летний местный житель (не имея права управления),...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)