|
День открытых дверей на Брестском гребном канале
13.09.2018 12:56 — Разное | Виртуальный Брест
16 сентября, уже в это воскресенье, на территории Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле состоится обширное мероприятие «День открытых дверей на Брестском гребном канале».
В программе:
Вообще же, для брестчан и гостей нашего славного города, особенно тех из вас, кто ведет достаточно активный образ жизни, двери спортивного комплекса всегда гостеприимно нараспашку.
Наш центр по прежнему замечательное место для принятия кардинального решения в направлении здорового образа жизни. Для этого созданы все условия.
Ежедневно мы трудимся, что бы ваше пребывание у нас было комфортным сегодня и притягательным в последующем.
Ваш Брестский гребной канал приглашает 16 сентября с 14:00 еще ближе узнать нас и осуществить свой выбор (площадка у блока «Б» физкультурно-оздоровительного корпуса).
Между презентациями различных направлений из числа дополнительных услуг оказываемых нашим спортивным комплексом в концертной программе - подопечные творческого центра "ART-PIPPER" и ансамбля танца "Белая Русь". С нами так же роллер школа в Бресте Александра и Светланы Дащук.
Появится возможность не только развлечься и получить необходимую информацию но и не откладывая записать ребенка на обучение плаванию, посвятить себя занятию фитнесом, в тренажерном зале, йогой, познакомится с нашим уютным и теплым бассейном.
Приходите всей семьей!
Для детишек будут работать аттракционы, развлекательная площадка, попкорн, сладкая вата и напитки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16 сентября, уже в это воскресенье, на территории Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле состоится обширное мероприятие «День открытых...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)