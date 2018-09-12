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День открытых дверей на Брестском гребном канале

13.09.2018 12:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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16 сентября, уже в это воскресенье, на территории Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле состоится обширное мероприятие «День открытых дверей на Брестском гребном канале». 

День открытых дверей на Брестском гребном канале

В программе:

  • Презентация дополнительных услуг;

  • Концерт, развлекательная программа;

  • Аттракционы для детей;

  • Мастер-класс «фитнес нас объединяет»;

  • Силовое жонглирование гирями – презентация тренажерного зала;

  • Запись в спортивные секции по гребле;

  • Экскурсия: фитнес-тренажерный зал, бассейн.

Вообще же, для брестчан и гостей нашего славного города, особенно тех из вас, кто ведет достаточно активный образ жизни, двери спортивного комплекса всегда гостеприимно нараспашку.

Наш центр по прежнему замечательное место для принятия кардинального решения в направлении здорового образа жизни. Для этого созданы все условия. 

Ежедневно мы трудимся, что бы ваше пребывание у нас было комфортным сегодня и притягательным в последующем. 

Ваш Брестский гребной канал приглашает 16 сентября с 14:00 еще ближе узнать нас и осуществить свой выбор (площадка у блока «Б» физкультурно-оздоровительного корпуса).

День открытых дверей на Брестском гребном канале

Между презентациями различных направлений из числа дополнительных услуг оказываемых нашим спортивным комплексом в концертной программе - подопечные творческого центра "ART-PIPPER" и ансамбля танца "Белая Русь". С нами так же роллер школа в Бресте Александра и Светланы Дащук.

Появится возможность не только развлечься и получить необходимую информацию но и не откладывая записать ребенка на обучение плаванию, посвятить себя занятию фитнесом, в тренажерном зале, йогой, познакомится с нашим уютным и теплым бассейном.

Приходите всей семьей!

Для детишек будут работать аттракционы, развлекательная площадка, попкорн, сладкая вата и напитки.

 
Теги: Брест
 
 
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