16 сентября, уже в это воскресенье, на территории Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле состоится обширное мероприятие «День открытых дверей на Брестском гребном канале».





В программе:

Презентация дополнительных услуг;

Концерт, развлекательная программа;

Аттракционы для детей;

Мастер-класс «фитнес нас объединяет»;

Силовое жонглирование гирями – презентация тренажерного зала;

Запись в спортивные секции по гребле;

Экскурсия: фитнес-тренажерный зал, бассейн.

Вообще же, для брестчан и гостей нашего славного города, особенно тех из вас, кто ведет достаточно активный образ жизни, двери спортивного комплекса всегда гостеприимно нараспашку.

Наш центр по прежнему замечательное место для принятия кардинального решения в направлении здорового образа жизни. Для этого созданы все условия.

Ежедневно мы трудимся, что бы ваше пребывание у нас было комфортным сегодня и притягательным в последующем.

Ваш Брестский гребной канал приглашает 16 сентября с 14:00 еще ближе узнать нас и осуществить свой выбор (площадка у блока «Б» физкультурно-оздоровительного корпуса).





Между презентациями различных направлений из числа дополнительных услуг оказываемых нашим спортивным комплексом в концертной программе - подопечные творческого центра "ART-PIPPER" и ансамбля танца "Белая Русь". С нами так же роллер школа в Бресте Александра и Светланы Дащук.

Появится возможность не только развлечься и получить необходимую информацию но и не откладывая записать ребенка на обучение плаванию, посвятить себя занятию фитнесом, в тренажерном зале, йогой, познакомится с нашим уютным и теплым бассейном.

Приходите всей семьей!

Для детишек будут работать аттракционы, развлекательная площадка, попкорн, сладкая вата и напитки.