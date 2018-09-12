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В Каменецком районе сгорело 60 т соломы
13.09.2018 12:56 — Разное | Виртуальный Брест
В Каменецком районе сгорело 60 т соломы, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении
Инцидент произошел 12 сентября около 20 часов. На поле вблизи д. Сушки загорелись две скирды соломы в рулонах укоса нынешнего года, принадлежащие местному ОАО. Скирды размером 10х100 м каждая полностью уничтожены огнем.
Причина пожара устанавливается.
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