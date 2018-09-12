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В Пинске большегруз протаранил легковушку
13.09.2018 12:56 — Разное | Виртуальный Брест
ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Скрин с видео
Автоавария произошла вечером 11 сентября на улице Первомайской недалеко от железнодорожного переезда.
Там автопоезд «Вольво» столкнулся с легковым авто «Фольксваген Гольф». На видео, предоставленном интернет-провайдером Pin Pro, видно как автомобили ехали параллельными курсами, а потом «Гольф» «затянуло» под «Вольво».
Возможно, малолитражка попала в так называемую «мёртвую зону» грузовика, его водитель не увидел препятствие и совершил манёвр.
Сообщений о пострадавших нет.
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ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения. Скрин с видео Автоавария произошла вечером 11 сентября на улице Первомайской недалеко от железнодорожного переезда. ...
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