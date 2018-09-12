В Пинске большегруз протаранил легковушку

ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения.



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Скрин с видео

Автоавария произошла вечером 11 сентября на улице Первомайской недалеко от железнодорожного переезда.

Там автопоезд «Вольво» столкнулся с легковым авто «Фольксваген Гольф». На видео, предоставленном интернет-провайдером Pin Pro, видно как автомобили ехали параллельными курсами, а потом «Гольф» «затянуло» под «Вольво».

Возможно, малолитражка попала в так называемую «мёртвую зону» грузовика, его водитель не увидел препятствие и совершил манёвр.

Сообщений о пострадавших нет.