﻿ Мост через Пину нуждается в ремонте. Через него ограничат движение большегрузного транспорта. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мост через Пину нуждается в ремонте. Через него ограничат движение большегрузного транспорта

13.09.2018 12:56 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

По информации ТРК «Пинск», специалисты провели комплекс работ по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния моста чрез Пину и нашли проблемы в его прочности.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58807.php

Мост через Пину нуждается в ремонте. Через него ограничат движение большегрузного транспорта

Каждый день переправу пересекают около тысячи автомобилей. В том числе порядка 40 большегрузов грузоподъёмностью свыше 20 тонн. Теперешний пинский мост был построен в 1979 году, с тех пор трафик через него значительно увеличился и его несущие конструкции не рассчитаны на такие нагрузки.

Стоит отметить, что мост через Пину - единственная переправа в столинском направлении в этом регионе.

Поэтому принято решение ограничить движение большегрузов по проблемному сооружению. Автомобили, весящие свыше 20 тонн, смогут перемещаться по мосту на расстоянии 60 метров друг от друга. Для более лёгкого автотранспорта ограничений не будет.

Контролировать движение большегрузов по мосту через Пину будут специальные посты. В городе такой пост поручено создать ГАИ, а за рекой - транспортной инспекции.

По мнению специалистов, проблема с пинским мостом будет решаться порядка двух лет, ведь только на составление проектно-сметной документации уйдёт год.

Есть ещё один выход из сложившейся ситуации – строительство объездной дороги от улицы Достоевского, которое было в планах ещё с советских времён. Для этого необходимо построить 15 километров автодороги и ещё один мост через Пину.

Выбор, каким путём пойти в решении данной проблемы, будет зависеть от выделенных средств из бюджета.

 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации ТРК «Пинск», специалисты провели комплекс работ по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния моста чрез Пину и нашли проблемы в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Объявлен месячник по благоустройству
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика