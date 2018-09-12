Мост через Пину нуждается в ремонте. Через него ограничат движение большегрузного транспорта

По информации ТРК «Пинск», специалисты провели комплекс работ по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния моста чрез Пину и нашли проблемы в его прочности.



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Каждый день переправу пересекают около тысячи автомобилей. В том числе порядка 40 большегрузов грузоподъёмностью свыше 20 тонн. Теперешний пинский мост был построен в 1979 году, с тех пор трафик через него значительно увеличился и его несущие конструкции не рассчитаны на такие нагрузки.

Стоит отметить, что мост через Пину - единственная переправа в столинском направлении в этом регионе.

Поэтому принято решение ограничить движение большегрузов по проблемному сооружению. Автомобили, весящие свыше 20 тонн, смогут перемещаться по мосту на расстоянии 60 метров друг от друга. Для более лёгкого автотранспорта ограничений не будет.

Контролировать движение большегрузов по мосту через Пину будут специальные посты. В городе такой пост поручено создать ГАИ , а за рекой - транспортной инспекции.

По мнению специалистов, проблема с пинским мостом будет решаться порядка двух лет, ведь только на составление проектно-сметной документации уйдёт год.

Есть ещё один выход из сложившейся ситуации – строительство объездной дороги от улицы Достоевского, которое было в планах ещё с советских времён. Для этого необходимо построить 15 километров автодороги и ещё один мост через Пину.

Выбор, каким путём пойти в решении данной проблемы, будет зависеть от выделенных средств из бюджета.