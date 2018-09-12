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Брестчан будут консультировать по вопросам болезни сердца и сосудов

13.09.2018 12:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Болезни сердца и сосудов по-прежнему являются ведущей причиной заболеваемости и смертности от острых сосудистых катастроф: инфаркта миокарда и мозгового инсульта. Важным фактором профилактики этих грозных осложнений являются регулярный контроль за уровнем артериального давления и постоянный приём назначенных гипотензивных препаратов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58805.php

Брестчан будут консультировать по вопросам болезни сердца и сосудов

В Бресте 27 сентября 2018 года с 12.00 до 17.00 с целью формирования ценностных установок на сохранение и укрепление здоровья населения Брестской области, повышения медицинских знаний в области профилактики болезней системы кровообращения и правильной интерпретации первых признаков инфаркта миокарда организациями здравоохранения совместно с компанией «Микролайф. Бионайм» будет проводиться республиканская медико-просветительная акция «Предотвратим инфаркт миокарда» на базе 8 торговых центров с измерением артериального давления, консультированием, выдачей информационных материалов по этой проблеме и трансляцией видеороликов:

- гипермаркета «Евроопт» (Варшавское шоссе, 11);

- супермаркета «Санта» (Рябиновая, 1);

- супермаркета «Микс» (28 Июля, 37А);

- супермаркета «Рублёвский» (Волгоградская, 28А);

- гипермаркета «Корона» (Московская, 210);

- гипермаркета «INTERSPAR» (Московская, 273В);

- торгового центра «Экватор» (Гаврилова, 16);

- торгового центра «Брестский ЦУМ» (Машерова, 17).

В гипермаркете «Корона» (Московская, 210) 27 сентября с 12.00 до 17.00 дополнительно на платной основе будет организована экспресс-диагностика показателей холестеринового обмена с консультированием по результатам исследования.

 
Теги: Брест
 
 
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Болезни сердца и сосудов по-прежнему являются ведущей причиной заболеваемости и смертности от острых сосудистых катастроф: инфаркта миокарда и мозгового...
 
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