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Брестчан будут консультировать по вопросам болезни сердца и сосудов
13.09.2018 12:56 — Разное | Виртуальный Брест
Болезни сердца и сосудов по-прежнему являются ведущей причиной заболеваемости и смертности от острых сосудистых катастроф: инфаркта миокарда и мозгового инсульта. Важным фактором профилактики этих грозных осложнений являются регулярный контроль за уровнем артериального давления и постоянный приём назначенных гипотензивных препаратов.
В Бресте 27 сентября 2018 года с 12.00 до 17.00 с целью формирования ценностных установок на сохранение и укрепление здоровья населения Брестской области, повышения медицинских знаний в области профилактики болезней системы кровообращения и правильной интерпретации первых признаков инфаркта миокарда организациями здравоохранения совместно с компанией «Микролайф. Бионайм» будет проводиться республиканская медико-просветительная акция «Предотвратим инфаркт миокарда» на базе 8 торговых центров с измерением артериального давления, консультированием, выдачей информационных материалов по этой проблеме и трансляцией видеороликов:
- гипермаркета «Евроопт» (Варшавское шоссе, 11);
- супермаркета «Санта» (Рябиновая, 1);
- супермаркета «Микс» (28 Июля, 37А);
- супермаркета «Рублёвский» (Волгоградская, 28А);
- гипермаркета «Корона» (Московская, 210);
- гипермаркета «INTERSPAR» (Московская, 273В);
- торгового центра «Экватор» (Гаврилова, 16);
- торгового центра «Брестский ЦУМ» (Машерова, 17).
В гипермаркете «Корона» (Московская, 210) 27 сентября с 12.00 до 17.00 дополнительно на платной основе будет организована экспресс-диагностика показателей холестеринового обмена с консультированием по результатам исследования.
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