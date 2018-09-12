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Здание автовокзала по улице Орджоникидзе в г.Бресте в 2018 году объявлено главной молодежной стройкой Брестской области

13.09.2018 12:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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По улице Орджоникидзе вовсю кипит работа – ее результаты хорошо видны с ведущего от железнодорожной станции Брест-Центральный пешеходного моста: уже вырисовался каркас строения, возведением которого вместе с работниками филиала ПМК-82 ОАО «Полесьежилстрой» заняты бойцы студенческого отряда ОО «БРСМ» «Знамя юности». Ведь строительство автовокзала по решению облисполкома объявлено главной областной молодежной стройкой Брестской области.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58804.php

Здание автовокзала по улице Орджоникидзе в г.Бресте в 2018 году объявлено главной молодежной стройкой Брестской области

Сегодня на прокладке наружных сетей – водопровода, канализации, теплотрассы, освещения – задействованы также коллеги из ПМК-12. Всего на объекте трудится примерно 80 человек, жизнь здесь бурлит с восьми утра до восьми вечера без выходных.

На двух этажах площадью почти две тысячи квадратных метров будут собраны все необходимые по нормативам помещения: кассовые зоны, рассчитанный на единовременное пребывание 250 пассажиров зал ожидания, зона хранения багажа, комнаты для водителей, обслуживающего персонала. Пропускная способность нового объекта – пять тысяч пассажиров, примерно 355 рейсов в сутки, чуть выше нынешней.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58804.php

Здание автовокзала по улице Орджоникидзе в г.Бресте в 2018 году объявлено главной молодежной стройкой Брестской области

Студенческий отряд, в составе которого трудятся студенты Брестского государственного технического университета уже приступил к своим обязанностям. Ребята под руководством старших товарищей занимаются строительными работами. В течение третьего трудового семестра на этом объекте будут задействованы более 100 юношей.

- В студенческий отряд я попал благодаря Брестскому городскому комитету ОО «БРСМ». Эта работа для меня является не только хорошим способом заработка, но и дает незаменимый опыт в освоении будущей профессии. Ведь мы работаем под руководством опытных строителей. Особенно приятно, что я могу внести свой вклад в преображение родного города. В этом году я также работал на территории строящейся БалАЭС в Островце. Данная стройка была объявлена республиканской. Поэтому не задумываясь согласился поработать на строительстве автовокзала в Бресте уже в роли командира отряда, - рассказывает командир отряда «Знамя юности» Пстыга Александр.

Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58804.php

Здание автовокзала по улице Орджоникидзе в г.Бресте в 2018 году объявлено главной молодежной стройкой Брестской области

Так же нужно отметить, что помимо трудовой деятельности Брестский городской комитет ОО «БРСМ» организовывает для бойцов студенческих отрядов мероприятия, направленные на сплочение и культурное времяпровождение после работы. Так, например, в предстоящие выходные студотрядовцев ждет поход в кинотеатр «Беларусь».

 
Теги: Брест
 
 
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По улице Орджоникидзе вовсю кипит работа – ее результаты хорошо видны с ведущего от железнодорожной станции Брест-Центральный пешеходного моста: уже вырисовался...
 
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