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Так что с тонировкой? В «Белтехосмотре» прокомментировали, каких правил стоит придерживаться
13.09.2018 12:56 — Разное | Виртуальный Брест
Недавняя
В заметке о споре с лидскими инспекторами мы
Но, как известно, в наших странах законотворчество не всегда совпадает с правоприменением. Основным, если можно так выразиться, «потребителем» техрегламентов в нашей стране можно назвать РУП «Белтехосмотр», через филиалы которого проходят миллионы белорусских автомобилей, которое проводит гостехосмотр и, по сути, исходя из техсостояния машины, выдает разрешение на допуск для передвижения по дорогам. Приведем ответы (находятся в общем доступе) представителей предприятия, данные на рубеже эпох «до техрегламента» и «после ТР ТС».
Незадолго до начала 2015 года у «Белтехосмотра» спрашивают, приведут ли старый ТКП 309-2011, запрещающий тонировку, в соответствие с нормами ТР ТС, разрешающими тонировку. Ответ: в начале года нет, но после, до конца 2015-го, нормативная база будет совершенствоваться для соответствия требованиям ТР ТС.
Подобный вопрос задали «Белтехосмотру» спустя 4 месяца. Ответом послужила констатация факта: все так же применяется ТКП 309-2011, а введение ТКП 309-2014 (соответствующего ТР ТС) не рассматривается и отложено на неопределенный срок.
Сегодня, спустя три с половиной года после того, как должен действовать техрегламент Таможенного союза (а следовательно, должна быть разрешена тонировка на задних стеклах авто с не более чем восьмью местами для сидения), мы позвонили в РУП «Белтехосмотр» уточнить, какой все же техрегламент применяется во время гостехосмотра. Там констатировали: работают по документу 2011 года. То есть ТР ТС на госпредприятии, созданном по приказу Министерства транспорта, не применяется. В
В то же время можно рассуждать, что требования Техрегламента ТС — главного, по заверению МИДа, документа в этой сфере — распространяются не только на «Белтехосмотр», но и на всех автовладельцев. Очевидно, что конфликтов, подобных лидскому, не избежать.
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Недавняя история спора между водителем и сотрудниками ГАИ по поводу тонировки заставила вновь вспомнить о конфликте между двумя законами: Техрегламентом, общим...
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