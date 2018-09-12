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Так что с тонировкой? В «Белтехосмотре» прокомментировали, каких правил стоит придерживаться

13.09.2018 12:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Недавняя история спора между водителем и сотрудниками ГАИ по поводу тонировки заставила вновь вспомнить о конфликте между двумя законами: Техрегламентом, общим для стран-участниц Таможенного союза, и национальными ПДД РБ. Грубо говоря, применительно к изучаемому вопросу первый не запрещает тонировку на задних стеклах, второй категорично не допускает ее применение. Так чем же все-таки руководствоваться? Этот вопрос мы направили в РУП «Белтехосмотр», чтобы выяснить, какой из документов применяется на станциях.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58803.php

Так что с тонировкой? В «Белтехосмотре» прокомментировали, каких правил стоит придерживаться

В заметке о споре с лидскими инспекторами мы процитировали конфликтующие статьи документов. Вышло, что ПДД запрещает применение тонировки. А в техрегламенте о требованиях к тонировке на задних стеклах нет ни слова, то есть никаких ограничений. По заверению МИД РБ, техрегламент является международным обязательством, а следовательно, более важным документом. При этом в нем указано, что национальные регламенты не применяются с момента введения в действие ТР ТС (с 1 января 2015 года).

Но, как известно, в наших странах законотворчество не всегда совпадает с правоприменением. Основным, если можно так выразиться, «потребителем» техрегламентов в нашей стране можно назвать РУП «Белтехосмотр», через филиалы которого проходят миллионы белорусских автомобилей, которое проводит гостехосмотр и, по сути, исходя из техсостояния машины, выдает разрешение на допуск для передвижения по дорогам. Приведем ответы (находятся в общем доступе) представителей предприятия, данные на рубеже эпох «до техрегламента» и «после ТР ТС».

Незадолго до начала 2015 года у «Белтехосмотра» спрашивают, приведут ли старый ТКП 309-2011, запрещающий тонировку, в соответствие с нормами ТР ТС, разрешающими тонировку. Ответ: в начале года нет, но после, до конца 2015-го, нормативная база будет совершенствоваться для соответствия требованиям ТР ТС.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58803.php

Так что с тонировкой? В «Белтехосмотре» прокомментировали, каких правил стоит придерживаться

Подобный вопрос задали «Белтехосмотру» спустя 4 месяца. Ответом послужила констатация факта: все так же применяется ТКП 309-2011, а введение ТКП 309-2014 (соответствующего ТР ТС) не рассматривается и отложено на неопределенный срок.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58803.php

Так что с тонировкой? В «Белтехосмотре» прокомментировали, каких правил стоит придерживаться

Сегодня, спустя три с половиной года после того, как должен действовать техрегламент Таможенного союза (а следовательно, должна быть разрешена тонировка на задних стеклах авто с не более чем восьмью местами для сидения), мы позвонили в РУП «Белтехосмотр» уточнить, какой все же техрегламент применяется во время гостехосмотра. Там констатировали: работают по документу 2011 года. То есть ТР ТС на госпредприятии, созданном по приказу Министерства транспорта, не применяется. В ГАИ также донесли свою позицию: «Не допускается наличие дополнительных покрытий». Правда, в аргументации инспекторы ссылались (помимо ПДД) на Техрегламент ТС, который, как мы выяснили в РУП, не применяется во время прохождения гостехосмотра.

В то же время можно рассуждать, что требования Техрегламента ТС — главного, по заверению МИДа, документа в этой сфере — распространяются не только на «Белтехосмотр», но и на всех автовладельцев. Очевидно, что конфликтов, подобных лидскому, не избежать.

 
 
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Недавняя история спора между водителем и сотрудниками ГАИ по поводу тонировки заставила вновь вспомнить о конфликте между двумя законами: Техрегламентом, общим...
 
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