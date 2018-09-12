Сегодня, 13 сентября будет перекрыто движение на Кобринском мосту в 10.00 на 15 минут

В связи с проведением работ по переустройству контактной троллейбусной сети завтра, 13 сентября, с 10.00 до 10.15 на Кобринском путепроводе будет полностью перекрыто движение.



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Приносим извинения за временные неудобства и предлагаем планировать свой маршрут заранее.



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С 15 сентября движение на Кобринском путепроводе будет осуществляться только по новой части . Движение будет организовано следующим образом.



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Обращаем внимание автолюбителей: старый Кобринский мост будет полностью перекрыт.