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Между Брестом и Батуми: о дружбе, партнёрстве и горячей любви

13.09.2018 12:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сентябрь – для одних разгар полевых работ, для других начало учебного года. Но есть и те, кто именно в это время едет в отпуск. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58801.php

Между Брестом и Батуми: о дружбе, партнёрстве и горячей любви

Куда чаще всего белорусы отправляются в «бархатный сезон»? В Грузию поток наших туристов в августе увеличился на треть. Некоторых страна так впечатляет, что они покупают жильё и открывают бизнес. О дружбе, партнёрстве и горячей любви между Брестом и Батуми репортаж Ирины Никитиной.

Это случилось в Минске 8 лет назад. Он – чистокровный грузин, она – коренная белоруска. Разные традиции, вкусы, характеры – но это, говорят, ещё больше разожгло чувства. А со временем пришло понимание, что общего гораздо больше, чем различий.

Большая часть жизни Георгия связана с Беларусью, в Минске много друзей, там же познакомились его родители. Но всё равно корни тянут на родину – в Аджарию, тут живут все родственники. Для Елены регион тоже стал родным, здесь есть то, говорит, что подкупает особенно.

Елена Матус: «За гостеприимство, за очень добрых людей, всегда готовых помочь. И куда бы ты ни зашёл, ты всегда для них как родственник, и тебя примут с душой. Вот этот грузинский дух очень запоминается».

Уже полгода, как семейная пара обосновалась в Батуми и даже успела открыть бизнес. Свою нишу определили быстро – туристический портал для белорусов, которые хотят больше узнать о Грузии. Тем более местные законы только способствуют развитию.

Георгий Кадарья, директор туристического портала: «Если вкладываетесь на большие суммы, то у вас налоговые льготы на 10-15 лет. Есть зоны, которые плохо развиты, и если там что-то делаете, то у вас будут льготы».

Аджарию – это юго-западный регион Грузии – называют местом, где есть всё для жизни. Море, горы, всегда свежие фрукты, а потому большой поток гостей даже зимой. И встречать здесь любят и умеют. Пять миллионов долларов в год – это сумма, которую регион тратит на развитие.

Чтобы привлекать туристов, в Аджарии постоянно вкладывают в инфраструктуру. Например, ещё пять лет назад на этом месте стояли жилые дома, а сейчас – небоскрёбы. Как результат – количество туристов с каждым годом растёт, только с начала года – полтора миллиона человек. И среди 16 стран, которые чаще всего выбирают Грузию, много белорусов.

Так за 10 лет Батуми превратился в столицу грузинского туризма. В 2017 году количество рейсов, как и туристов из Беларуси выросло на треть.

Светлана Пышкина: «Город влюбил в себя с первых минут. Столько прекрасных мест, вкусная еда, вино ещё вкуснее. Это очаровательное место».

Но особенно тёплые отношения у Батуми с Брестом – это города-побратимы. Оба находятся в юго-западных частях своих стран, вблизи границы, и имеют тесные экономические связи. Несмотря на расстояние в две с половиной тысячи километров в батумских магазинах многообразие брестской продукции.

А ещё мясные полуфабрикаты, саженцы голубики, краска для дорожной разметки, газовые плиты и мебель – в Батуми есть даже фирменные магазины, товарам с васильковым орнаментом здесь доверяют.

Договорённости о дружбе и сотрудничестве Брест и Батуми подписали в 2015 году. За это время внешнеторговый оборот между городами вырос на треть. Более четырёх миллионов долларов, конечно, не предел, но дело даже не в цифрах, говорят в Бресте, важно, что есть динамика.
 

Александр Прадун, начальник управления экономики Брестского горисполокома: «Это стратегический партнёр города Бреста, и мы ежегодно стараемся увеличить товарооборот между нашими городами. Я думаю у нас сейчас огромный потенциал по туризму. Я думаю, как для наших туристов интересно было бы посетить Грузию, так и для Батуми интересен город Брест своей историей».

К себе в гости большую делегацию из Батуми брестчане ждут уже следующей осенью – город будет отмечать тысячелетний юбилей. А пока в Аджарии «бархатный сезон» и вот-вот начнётся сбор урожая: виноград, фрукты, мёд, вино, которое, в том числе, отправится в Минск. Но чтобы почувствовать настоящий вкус грузинского гостеприимства, сюда стоит приехать. Ведь главное, чем привлекает Грузия, – это люди, способные сделать так, чтобы дорогой гость к ним возвращался снова и снова.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Сентябрь – для одних разгар полевых работ, для других начало учебного года. Но есть и те, кто именно в это время едет в отпуск. Куда чаще всего белорусы...
 
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