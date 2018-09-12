Учреждение «За вело Брест» в партнёрстве с БМОО «Время Земли» запускает программу “Вместе для каждого”

Этой программой организаторы хотят дать толчок для развития общественной активности именно в регионах Брестской области. В её рамках будет проведено три тренинга, в ходе которых участники узнают, как работать в команде, искать единомышленников и средства для реализации своих идей. Занятия не обойдутся конспектированием и зубрежкой теории: по окончанию каждого тренинга участникам будут даны практические задания. Также участники программы пройдут стажировку в брестских общественных организациях, встретятся с представителями власти и бизнеса.



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Мини-проект "Вместе для каждого" реализуется в рамках проекта «Учиться, чтобы действовать», который финансируется Европейским Союзом и софинансируется DVV International – Институтом международного сотрудничества Немецкой Ассоциации народных университетов (Федеративная Республика Германия).

В отборе могут участвовать все желающие, однако преимущество будет отдаваться кандидатам, ранее не участвовавшим в подобных мероприятиях.

Главными критериями отбора будут:

- мотивация участников;

- желание проводить собственные мероприятия по окончанию обучения;

- возможность участвовать во всех блоках программы;

Организаторами предусмотрены равные условия для участия мужчин и женщин. При формировании группы будет учитываться количество заявок из регионов: задача охватить максимальное количество районов Брестской области.

Плюсы для участников стажировок:

+ знакомство с новыми людьми, общественными организациями;

+ возможность побывать в новых городах и странах;

+ получение опыта по проведению мероприятий;

+ возможность получения экспертной и технической поддержки по проведению собственных мероприятий.

Все расходы (проезд, проживание, питание) покрывается организаторами.

Регистрация и график мероприятий тут: https://goo.gl/forms/DuU3mAt7d3KmREkD2

Драники на Поляне сказок

С 16 по 22 сентября стартует Европейская неделя мобильности. В Бресте в этот период запланировано 12 мероприятий. Первое из них «Драник-пати» на «Поляне сказок» (Красный двор, недалеко от Картингового стадиона). Приглашаются все желающие!



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Сбор 15.09.2018 в 13.00 у гипермаркета INTERSPAR



С собой иметь: столовые принадлежности, заготовку для драников, по возможности сковородку. На «Поляне сказок» есть мангал и кострище.



Что будет?

- велозаезд 7 км в одну сторону;

- неформальное общение, костёр;

- обсуждение планов на Европейскую неделю мобильности в Бресте;

- и просто хорошее времяпровождение)

По всем вопросам звоните: 029 7279854, 029 2225822

Правила участия:

1.Участие является бесплатным и добровольным. Приезжая на прогулку, гости подтверждают свое знание и понимание правил дорожного движения, принятие на себя ответственности за собственную жизнь, здоровье и безопасность.

2. Запрещено участие в состоянии алкогольного опьянения, а также распитие спиртных напитков.

3. Перед стартом и во время следования по маршруту колонну сопровождает команда "BikeBrest".

4. Велопрогулка не является спортивной гонкой и отлично подходит для семейного отдыха.

Неделя Европейской мобильности. Что это?

Это официальная общеевропейская кампания, кульминацией которой является День без авто — 22 сентября.

Основная цель - пересмотреть существующее отношение к транспорту и в частности к использованию личных автомобилей. Автомобиль в городе - основная причина загрязнения атмосферы, что в свою очередь приводит к серьезным проблемам, связанными со здоровьем людей.