Учреждение «За вело Брест» в партнёрстве с БМОО «Время Земли» запускает программу “Вместе для каждого”

Этой программой организаторы хотят дать толчок для развития общественной активности именно в регионах Брестской области. В её рамках будет проведено три тренинга, в ходе которых участники узнают, как работать в команде, искать единомышленников и средства для реализации своих идей. Занятия не обойдутся конспектированием и зубрежкой теории: по окончанию каждого тренинга участникам будут даны практические задания. Также участники программы пройдут стажировку в брестских общественных организациях, встретятся с представителями власти и бизнеса.
Мини-проект "Вместе для каждого" реализуется в рамках проекта «Учиться, чтобы действовать», который финансируется Европейским Союзом и софинансируется DVV International – Институтом международного сотрудничества Немецкой Ассоциации народных университетов (Федеративная Республика Германия).
В отборе могут участвовать все желающие, однако преимущество будет отдаваться кандидатам, ранее не участвовавшим в подобных мероприятиях.
Главными критериями отбора будут:
- мотивация участников;
- желание проводить собственные мероприятия по окончанию обучения;
- возможность участвовать во всех блоках программы;
Организаторами предусмотрены равные условия для участия мужчин и женщин. При формировании группы будет учитываться количество заявок из регионов: задача охватить максимальное количество районов Брестской области.
Плюсы для участников стажировок:
+ знакомство с новыми людьми, общественными организациями;
+ возможность побывать в новых городах и странах;
+ получение опыта по проведению мероприятий;
+ возможность получения экспертной и технической поддержки по проведению собственных мероприятий.
Все расходы (проезд, проживание, питание) покрывается организаторами.
С 16 по 22 сентября стартует Европейская неделя мобильности. В Бресте в этот период запланировано 12 мероприятий. Первое из них «Драник-пати» на «Поляне сказок» (Красный двор, недалеко от Картингового стадиона). Приглашаются все желающие!
С собой иметь: столовые принадлежности, заготовку для драников, по возможности сковородку. На «Поляне сказок» есть мангал и кострище.
Что будет?
- велозаезд 7 км в одну сторону;
- неформальное общение, костёр;
- обсуждение планов на Европейскую неделю мобильности в Бресте;
- и просто хорошее времяпровождение)
По всем вопросам звоните: 029 7279854, 029 2225822
Правила участия:
1.Участие является бесплатным и добровольным. Приезжая на прогулку, гости подтверждают свое знание и понимание правил дорожного движения, принятие на себя ответственности за собственную жизнь, здоровье и безопасность.
2. Запрещено участие в состоянии алкогольного опьянения, а также распитие спиртных напитков.
3. Перед стартом и во время следования по маршруту колонну сопровождает команда "BikeBrest".
4. Велопрогулка не является спортивной гонкой и отлично подходит для семейного отдыха.
Неделя Европейской мобильности. Что это?
Это официальная общеевропейская кампания, кульминацией которой является День без авто — 22 сентября.
Основная цель - пересмотреть существующее отношение к транспорту и в частности к использованию личных автомобилей. Автомобиль в городе - основная причина загрязнения атмосферы, что в свою очередь приводит к серьезным проблемам, связанными со здоровьем людей.