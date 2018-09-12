Жилье с комфортом в Городке

Около 300 первокурсников, поступивших в ГГАТК в этом году, заселились в уютные отремонтированные комнаты общежитий колледжа. На балансе колледжа — пять общежитий, в которых ежегодно проживает 80% наших учащихся. Жилфонд рассчитан на 1500 человек, на двух этажах в общежитии № 5 расположены резервные комнаты для командированных, заочников и спортсменов, приезжающих на соревнования и сборы на лыжероллерную трассу. Около 100 тыс. руб. потрачено нами на обновление мебели.

В общежитии № 5, куда 1-2 сентября заехали первокурсники, в июле-августе трудилась стройбригада из 17 учащихся колледжа. Отдел занятости управления по труду, занятости и соцзащите райисполкома по программе летней занятости учащейся молодежи выделил 9,5 тыс. руб., половина из которых предназначалась для закупки необходимых стройматериалов, половина — для зарплаты учащимся.

В прошлом учебном году здесь появилась бильярдная, начал работать тренажерный зал. Летом в спортивном зале постелили дополнительные маты, пригласили тренеров из Городокской ДЮСШ, чтобы организовать секции по боксу, кикбоксингу и вольной борьбе.

Стоимость проживания в общежитиях невелика: всего 7 руб. в месяц с человека. Но, заплатив эту сумму за отремонтированную меблированную комнату, учащиеся должны понимать: за комфорт и уют в помещении отвечают сами жильцы.

Евгения САБИЦКАЯ.





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