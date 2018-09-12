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Отопление частных домовладений на Городокщине

13.09.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Раз в год хозяева частных домовладений, отапливающихся дровами, имеют право на приобретение по фиксированной (дотируемой) цене 4,9 кубометров дров или 3,5 т торфобрикета. За январь-август этого года, как рассказал директор Городокского филиала ОУП «Витебскоблтоп» Виктор Ардяко, в 862 домовладения, включая 57 льготных, реализовано 4226 кубометров дров; в 153 домовладения, включая семь льготных, — 488 т торфобрикета. По состоянию на 7 сентября в очереди на приобретение топлива числится 293 домовладения.Дров в гортопе достаточно, как и торфобрикета. Поэтому, как предполагают в местном филиале «Витебскоблтопа», до конца года все, стоящие в очереди за топливом, им будут обеспечены.

Светлана ЯКОВЛЕВА.

Отопление частных домовладений на Городокщине

Подробнее читайте в №69 от 11.09.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте http://belkiosk.by/gv .

 

 
 
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Раз в год хозяева частных домовладений, отапливающихся дровами, имеют право на приобретение по фиксированной (дотируемой) цене 4,9 кубометров дров или 3,5 т...
 
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