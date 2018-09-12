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О готовности паспорта сообщат с помощью SMS

13.09.2018 — Разное | Новости Ветки  
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О готовности паспорта сообщат с помощью SMS

Отделением по гражданству и миграции отдела внутренних дел Ветковского райисполкома оказывается услуга по информированию граждан посредством SMS-сообщения на мобильный телефон о готовности документа (паспорта гражданина Республики Беларусь, вида на жительство в Республике Беларусь, проездного документа) к выдаче.

Для оказания услуги по SMS-информированию необходимо в заявлении на выдачу (обмен) соответствующего документа указать полный номер мобильного телефона (+375*********), на который будет доставлено сообщение, и предоставить квитанцию об оплате услуги.

В случае нахождения телефона вне зоны досягаемости и/или в случае сбоев сети операторов мобильной связи, а также использования несертифицированного оборудования доставка сообщения не гарантирована.

 
 
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Отделением по гражданству и миграции отдела внутренних дел Ветковского райисполкома оказывается услуга по информированию граждан посредством SMS-сообщения на...
 
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