ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как предотвратить кражу велосипеда

13.09.2018 — Разное | Новости Ветки  
Размер текста:
A
A
A

Как предотвратить кражу велосипеда

В области с каждым годом растёт количество владельцев велосипедов. К сожалению, вместе с этим растёт и криминальный интерес к этому средству передвижения. При этом отдельные граждане достаточно легкомысленно относятся к сохранности своего имущества, оставляют его без присмотра, чем и пользуются злоумышленники. Необходимо также отметить, что значительное количество хищений велосипедов совершается в сельских районах области, где данные транспортные средства наиболее часто используются населением как средства передвижения.

В этой связи на всякий случай…

…Храните документы, полученные вами в магазине при покупке велосипеда. Помните, что, покупая велосипед без документов, вы рискуете стать хозяином краденого «коня».

…Если документов на ваш велосипед по каким-то причинам нет, обязательно перепишите или сфотографируйте серийный номер рамы (обычно он выбит снизу на кареточном узле рамы). Также желательно сделать фотографию велосипеда целиком «в профиль». Постарайтесь запомнить особые приметы велосипеда — «не родные» детали, установленные аксессуары, наклейки, царапины и другие повреждения. В случае кражи эти меры значительно помогут в поиске и могут быть решающими для доказательства вашей собственности.

…Поставьте свой велосипед на учёт в Ветковском РОВД или ином райотделе милиции. За годы функционирования банка данных автоматизированной информационной системы «Велосипед» подразделениями ОВД на учёт поставлено более 197 тысяч велосипедов, находящихся в пользовании у жителей Гомельской области.

Единственный гарантированный способ защиты от кражи — не оставлять велосипед без присмотра. Различного рода замки, сигнализации и прочие ухищрения будут лишь временным препятствием на пути вора.

Если всё же велосипед приходится оставлять, то обязательно пристёгивать его велозамком. Даже если отлучаетесь буквально на минуту, чтобы забежать в магазин. Приковывайте велосипед за колесо и раму, а если позволяет длина троса — за оба колеса и раму.

При обращении в милицию с заявлением о краже вам понадобится паспорт, а также желательно документы на велосипед, его фотографии или детальное описание. Если вам ещё не исполнилось 18 лет, для подачи заявления придётся взять с собой одного из родителей.

Напомним, что уголовная ответственность за кражу велосипеда предусмотрена статьёй 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь, а административная ответственность — за присвоение найденного имущества статьёй 10.6 КоАП Республики Беларусь.

Е. МАРАХИН, начальник ОВД Ветковского райисполкома.

 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В области с каждым годом растёт количество владельцев велосипедов. К сожалению, вместе с этим растёт и криминальный интерес к этому средству передвижения. При...
 
Новости дня
Новости разные
 
Отопление частных домовладений на Городокщине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика