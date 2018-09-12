Как предотвратить кражу велосипеда





В области с каждым годом растёт количество владельцев велосипедов. К сожалению, вместе с этим растёт и криминальный интерес к этому средству передвижения. При этом отдельные граждане достаточно легкомысленно относятся к сохранности своего имущества, оставляют его без присмотра, чем и пользуются злоумышленники. Необходимо также отметить, что значительное количество хищений велосипедов совершается в сельских районах области, где данные транспортные средства наиболее часто используются населением как средства передвижения.

В этой связи на всякий случай…

…Храните документы, полученные вами в магазине при покупке велосипеда. Помните, что, покупая велосипед без документов, вы рискуете стать хозяином краденого «коня».

…Если документов на ваш велосипед по каким-то причинам нет, обязательно перепишите или сфотографируйте серийный номер рамы (обычно он выбит снизу на кареточном узле рамы). Также желательно сделать фотографию велосипеда целиком «в профиль». Постарайтесь запомнить особые приметы велосипеда — «не родные» детали, установленные аксессуары, наклейки, царапины и другие повреждения. В случае кражи эти меры значительно помогут в поиске и могут быть решающими для доказательства вашей собственности.

…Поставьте свой велосипед на учёт в Ветковском РОВД или ином райотделе милиции. За годы функционирования банка данных автоматизированной информационной системы «Велосипед» подразделениями ОВД на учёт поставлено более 197 тысяч велосипедов, находящихся в пользовании у жителей Гомельской области.

Единственный гарантированный способ защиты от кражи — не оставлять велосипед без присмотра. Различного рода замки, сигнализации и прочие ухищрения будут лишь временным препятствием на пути вора.

Если всё же велосипед приходится оставлять, то обязательно пристёгивать его велозамком. Даже если отлучаетесь буквально на минуту, чтобы забежать в магазин. Приковывайте велосипед за колесо и раму, а если позволяет длина троса — за оба колеса и раму.

При обращении в милицию с заявлением о краже вам понадобится паспорт, а также желательно документы на велосипед, его фотографии или детальное описание. Если вам ещё не исполнилось 18 лет, для подачи заявления придётся взять с собой одного из родителей.

Напомним, что уголовная ответственность за кражу велосипеда предусмотрена статьёй 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь, а административная ответственность — за присвоение найденного имущества статьёй 10.6 КоАП Республики Беларусь.

Е. МАРАХИН, начальник ОВД Ветковского райисполкома.